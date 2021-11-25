Dorukhan Toköz'den transfer itirafı! "Avrupa ve Türkiye'den teklifler geldi..."

"Söylemlerden çok etkilendiğimizi söyleyemem. Öncelikle işimize bakmamız lazım. Takım arkadaşlarımızla da aramızda böyle konuşuyoruz. Biz bu rehavete kapılmak istemiyoruz. Maç maç bakıyoruz. Çünkü her maç bizim için çok önemli. Kendi içimizde konsantrasyonumuzu bozmadan devam ediyoruz. Çünkü biz eğer bir maç kaybedersek Allah korusun kötü gidersek farklı yorumlar yapılacak. O nedenle biz iyi giderken de çok dikkat etmemeye çalışıyoruz. Allah korusun, bir şey olursa yine dikkat etmeden yolumuza devam edeceğiz."

Dorukhan, Trabzonspor'a transfer sürecini de anlatarak, şunları söyledi:

"Ben ilk sözleşmem bittiğinde Avrupa'ya gitmek istediğimi söylemiştim menajerime. O ara hem Avrupa hem Türkiye içinden bir sürü takımdan teklif geldi ama o ara Abdullah hoca ile konuştum. O arada Abdülkadir, Uğurcan ile çok konuştum. Bu sene hocamızın şampiyonluğu çok istediğini, çok iyi bir takım kuracağını, çok güzel proje olacağını söyledi. Abdullah hocayla daha önce çalışmıştım. Ama onun döneminde sakatlık yaşamıştım, yarım kalmıştı. Hoca benimle böyle konuştuğu için, arkadaşlarım da aradı, çok güzel olacağını söyledi hepsi. Ben Trabzonspor'u, seçtim. Çok güzel birliktelik oldu. "

Dorukhan, milli takım hedefine ilişkin de "Önce Trabzonspor'da başarılı olmak istiyorum, 5 ay sonra milli takım arası var. Ondan sonra milli takıma gidip orada formayı almak istiyorum. Tabii ki hepimizin hedefi milli takım, orası çok özel bir yer. Oraya gitmek herkesin hayali." değerlendirmesinde bulundu.