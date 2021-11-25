Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçeli Atilla Szalai'ye dev talip! Chelsea devreye girdi
Giriş Tarihi: 25.11.2021 09:42

Fenerbahçeli Atilla Szalai'ye dev talip! Chelsea devreye girdi

Fenerbahçeli Atilla Szalai’ye dev talip! Chelsea devreye girdi

Galatasaray'ı yenerek moral bulan Fenerbahçe'de gözler Avrupa Ligi'nde oynanacak Olympiakos maçına çevrildi. Sarı-lacivertliler bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadroya yapılacak takviyeler için yoğun mesai harcanırken yıldız isimler için teklifler de geliyor. İngiliz basınında yer alan habere göre, Macar stoper Attila Szalai için Chelsea devrede.

Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Atilla Szalai, özellikle EURO 2020'de gösterdiği performansla dev takımların dikkatini çekmişti. Yıldız stoper için Avrupa'nın önde gelen takımları sarı-lacivertli ekibin kapısını çalıyor. İngiliz basınına göre, Chelsea de Szalai için Fenerbahçe ile temasa geçti.

İNGİLİZ DEVİ İLE TEMAS

İngiliz spor sitesi Football Insider'den Fenerbahçeli Attila Szalai için sürpriz bir iddia geldi. Özel olarak verilen haberde, Chelsea Kulübü'nün, devre arasında kadrosuna katmak istediği Macar stoperin menajerleriyle geçen hafta Stamford Bridge'de bir araya gelerek şartları görüştükleri belirtildi.

DEPLASMANDA MECBURİ ROTASYON

Fenerbahçe, Olympiakos deplasmanında derbi 11'inden mecburi değişime gidecek. Mesut'un yanı sıra başka oyuncuların da dinlendirileceği öğrenildi. Göztepe maçında cezalı Tisserand ve Mert sahada olacak. Ancak Kim-Szalai ve Ferdi-İrfan ikililerinden biri dinlendirilecek. Maç içinde bu isimlere dakikalar paylaştırılabilir. Öte yandan Sosa ve Novak'ın karşılaşmaya başlasa da 90 dakika sahada kalmaları beklenmiyor.

PEREİRA: ÖNEMLİ OLAN OYUN!

Galatasaray derbisinde bu sezon ilk kez 4'lü savunma ile başlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'ya, Yunanistan'da da sistem soruldu.

Portekizli hoca şunları söyledi: "Olympiakos'la zor bir maç olacak. Rakibimiz Avrupa takımlarına karşı oynamaya alışkın bir ekip. Kontratak şansı vermemeli, kendi karakterimizi ortaya koymalıyız. Kafamızda üç puan almak var. İki taraf için de galibiyet önemli. Çünkü grupta belirleyici olacak. Biz birden fazla sistemde oynamaya çalışıyoruz. 4'lü ve 3'lü savunma ile oynamak önemli. Bazen rakiplere göre oyun içinde de sistem değişebilir. Önemli olan; sistem ne olursa olsun istikrarlı bir oyun oynamak. Modern futbol budur."

Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Pelkas ise "Savaşmaya geldik. Fenerbahçe her maçı kazanmak için oynar. Alınacak galibiyetin tur için önemli olduğunu biliyoruz. Derbi galibiyeti bizi mutlu etti ama onu unutup bu maça odaklandık" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeni yol haritası belirlendi: Finansal şoklara karşı kararlı duruş
Son dakika | Ayasofya'da taşların arasından İbranice yazı çıktı!
Tüm Türkiye tek yürek oldu
Son dakika: Sergen Yalçın'dan Ajax maçı sonrası yıldız futbolcuya sert eleştiri! "Memnun değiliz..."
HDP'li Selahattin Demirtaş çağrı yaptı, CHP anında karşılık verdi! Miting kararı alındı
SON DAKİKA: Olympiakos Başkanı Marinakis'ten Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz karar
Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu banka genel müdürleriyle görüşecek
SON DAKİKA | Türkiye-ABD-AB üçleminde bu rakamlara dikkat! Döviz kurları ile yaratılmak istenen algı çöktü
Ayda 1.144 TL ile emeklilik fırsatı
Çağla Tuğaltay'ın cinayetinde 21 yıl sonra çarpıcı ihbar
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçeli Atilla Szalai'ye dev talip! Chelsea devreye girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA