Fenerbahçeli Atilla Szalai’ye dev talip! Chelsea devreye girdi

Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Atilla Szalai, özellikle EURO 2020'de gösterdiği performansla dev takımların dikkatini çekmişti. Yıldız stoper için Avrupa'nın önde gelen takımları sarı-lacivertli ekibin kapısını çalıyor. İngiliz basınına göre, Chelsea de Szalai için Fenerbahçe ile temasa geçti.



İNGİLİZ DEVİ İLE TEMAS

İngiliz spor sitesi Football Insider'den Fenerbahçeli Attila Szalai için sürpriz bir iddia geldi. Özel olarak verilen haberde, Chelsea Kulübü'nün, devre arasında kadrosuna katmak istediği Macar stoperin menajerleriyle geçen hafta Stamford Bridge'de bir araya gelerek şartları görüştükleri belirtildi.

DEPLASMANDA MECBURİ ROTASYON

Fenerbahçe, Olympiakos deplasmanında derbi 11'inden mecburi değişime gidecek. Mesut'un yanı sıra başka oyuncuların da dinlendirileceği öğrenildi. Göztepe maçında cezalı Tisserand ve Mert sahada olacak. Ancak Kim-Szalai ve Ferdi-İrfan ikililerinden biri dinlendirilecek. Maç içinde bu isimlere dakikalar paylaştırılabilir. Öte yandan Sosa ve Novak'ın karşılaşmaya başlasa da 90 dakika sahada kalmaları beklenmiyor.

PEREİRA: ÖNEMLİ OLAN OYUN!

Galatasaray derbisinde bu sezon ilk kez 4'lü savunma ile başlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'ya, Yunanistan'da da sistem soruldu.

Portekizli hoca şunları söyledi: "Olympiakos'la zor bir maç olacak. Rakibimiz Avrupa takımlarına karşı oynamaya alışkın bir ekip. Kontratak şansı vermemeli, kendi karakterimizi ortaya koymalıyız. Kafamızda üç puan almak var. İki taraf için de galibiyet önemli. Çünkü grupta belirleyici olacak. Biz birden fazla sistemde oynamaya çalışıyoruz. 4'lü ve 3'lü savunma ile oynamak önemli. Bazen rakiplere göre oyun içinde de sistem değişebilir. Önemli olan; sistem ne olursa olsun istikrarlı bir oyun oynamak. Modern futbol budur."

Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Pelkas ise "Savaşmaya geldik. Fenerbahçe her maçı kazanmak için oynar. Alınacak galibiyetin tur için önemli olduğunu biliyoruz. Derbi galibiyeti bizi mutlu etti ama onu unutup bu maça odaklandık" diye konuştu.