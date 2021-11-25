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Giriş Tarihi: 25.11.2021 13:28

İSKİ su kesintisi listesi son dakika! 25 Kasım bugün İstanbul’da su kesintisi olan yerler ve İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı!

İSKİ su kesintisi listesi son dakika! 25 Kasım bugün İstanbul’da su kesintisi olan yerler ve İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı!

Bugün İstanbul’da su kesintisi olan yerler İSKİ tarafından son dakika olarak duyuruldu. Başakşehir, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli gibi yerlerde yaşanacak su kesintileri vatandaşlar tarafından “sular ne zaman gelecek?” sorusuyla araştırılıyor. İşte İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı ile Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası güncel su kesintisi listesi!

İstanbul'da su tedariğinden sorumlu olan İSKİ bugün yaşanacak su kesintisi listesini son dakika olarak duyurdu. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki çeşitli ilçelerde meydana gelecek kesintiler ve bu kesintilerden etkilenecek ilçeler paylaşıldı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için paylaşılan bu veriler, İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı üzerinden görüntülenebiliyor. İşte 25 Kasım İstanbul'da su kesintisi olan yerler!

İSKİ SU KESİNTİSİ OLAN YERLER LİSTESİ - 25 KASIM 2021

İşte bugün İstanbul genelinde meydana gelecek kesintiler;

Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Başakşehir Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.11.2021 09:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.11.2021 10:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Hacı Hüsrev-İstiklal Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.11.2021 11:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Mecidiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.11.2021 12:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Defterdar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.11.2021 13:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mah,Karayolları Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.11.2021 12:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Paşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.11.2021 11:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İSKİ su kesintisi listesi son dakika! 25 Kasım bugün İstanbul’da su kesintisi olan yerler ve İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı!
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