İSKİ su kesintisi listesi son dakika! 25 Kasım bugün İstanbul’da su kesintisi olan yerler ve İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı!

İstanbul'da su tedariğinden sorumlu olan İSKİ bugün yaşanacak su kesintisi listesini son dakika olarak duyurdu. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki çeşitli ilçelerde meydana gelecek kesintiler ve bu kesintilerden etkilenecek ilçeler paylaşıldı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için paylaşılan bu veriler, İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı üzerinden görüntülenebiliyor. İşte 25 Kasım İstanbul'da su kesintisi olan yerler!
İSKİ SU KESİNTİSİ OLAN YERLER LİSTESİ - 25 KASIM 2021
İşte bugün İstanbul genelinde meydana gelecek kesintiler;
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Başakşehir Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|25.11.2021 09:01
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bahçeşehir 2Kısım Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|25.11.2021 10:43
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hacı Hüsrev-İstiklal Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|25.11.2021 11:43
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beşiktaş
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mecidiye Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|25.11.2021 12:37
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Defterdar Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|25.11.2021 13:01
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|G.O.Paşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeni Mah,Karayolları Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|25.11.2021 12:05
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Şişli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Paşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|25.11.2021 11:43
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.