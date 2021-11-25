İSKİ su kesintisi listesi son dakika! 25 Kasım bugün İstanbul’da su kesintisi olan yerler ve İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı!

İstanbul'da su tedariğinden sorumlu olan İSKİ bugün yaşanacak su kesintisi listesini son dakika olarak duyurdu. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki çeşitli ilçelerde meydana gelecek kesintiler ve bu kesintilerden etkilenecek ilçeler paylaşıldı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için paylaşılan bu veriler, İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı üzerinden görüntülenebiliyor. İşte 25 Kasım İstanbul'da su kesintisi olan yerler!

İSKİ SU KESİNTİSİ OLAN YERLER LİSTESİ - 25 KASIM 2021

İşte bugün İstanbul genelinde meydana gelecek kesintiler;