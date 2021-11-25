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Giriş Tarihi: 25.11.2021 12:19 Son Güncelleme: 25.11.2021 12:30

Spartak Moskova-Napoli maçına damga vuran anlar! Rui Vitoria ve Spalletti arasında neler yaşandı?

Spartak Moskova-Napoli maçına damga vuran anlar! Rui Vitoria ve Spalletti arasında neler yaşandı?

UEFA Avrupa Ligi maçında karşı karşıya gelen Spartak Moskova ve Napoli takımları arasında oynanan maçın ardından yaşananlar geceye damga vurdu. Spartak Moskova, Sobolev'in attığı 2 golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maçın ardından iki teknik direktör arasında yaşananlar geceye damga vurdu. İşte Spartak Moskova Teknik Direktörü Rui Vitoria ve Napoli Teknik Direktörü Spalletti arasında yaşananlar...

UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan tek maçta Spartak Moskova evinde Napoli'yi ağırladı. Spartak Moskova, Sobolev'in attığı 2 golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Napoli'nin tek golünü ise Eljif Elmas attı. Maçın ardından Spartak Moskova Teknik Direktörü Rui Vitoria ve Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti arasında yaşananlar geceye damga vurdu.

MAÇA DAMGA VURAN ANLAR

Maçın bitiş düdüğünüden sonra Spartak Moskova Teknik Direktörü Rui Vitoria, Spalletti'nin yanına yaklaşarak elini sıkmak istedi. İtalyan teknik adam, bu harekete karşılık olumsuz yanıt verdi.

EL SIKIŞMAYI REDDEDEN SPALLETİ EL HAREKETİYLE TEPKİSİNİ GÖSTERDİ

Vitoria'nın selamını reddeden Spalletti el hareketi yaparak tüne girdi ve soyunma odasına doğru gitti. Vitoria, Spalletti'nin bu hareketi sonrası ilgin bir tepki verdi.

SPALLETTİ NEDEN EL SIKIŞMADI?

Rui Vitoria, kendini beğenmiş bir şekilde omuz silkip Spalletti'ye başını sallarken kameralara yakalandı. Napoli Teknik Direktörü Spalletti, el sıkışmama tercihini açıkladı.

"MAÇTAN ÖNCE BENİ SELAMLAMADI..."

Maçtan sonra Sky Sports Italia'ya konuşan Spalletti şunları söyledi: "Rui, maçtan önce beni selamlamadı. El sıkışma her maç öncesi yapılan hocalar arasında yapılan bir şeydir. Sadece maç sonunda yapılan bir şey değildir.

"HER MAÇTAN ÖNCE HOCALARIN ELİNİ SIKMAYA GİDERİM"

"Maçtan önce her zaman misafir teknik adamı selamlamaya giderim. Kazandıktan sonra bunu yapmak çok kolay. Stadınıza gelen birini nazik bir şekilde karşılamalısınız."

Napoli'nin Serie A'da İnter'e 3-2 kaybettikten sonra deplasmanda Spartak Moskova'ya da 2-1 kaybetti.

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Spartak Moskova-Napoli maçına damga vuran anlar! Rui Vitoria ve Spalletti arasında neler yaşandı?
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