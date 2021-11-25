Spartak Moskova-Napoli maçına damga vuran anlar! Rui Vitoria ve Spalletti arasında neler yaşandı?

"MAÇTAN ÖNCE BENİ SELAMLAMADI..."

Maçtan sonra Sky Sports Italia'ya konuşan Spalletti şunları söyledi: "Rui, maçtan önce beni selamlamadı. El sıkışma her maç öncesi yapılan hocalar arasında yapılan bir şeydir. Sadece maç sonunda yapılan bir şey değildir.