Önemli olan oyun

Olympiakos maçının zor geçeceğini belirten Portekizli çalıştırıcı, “Birden fazla sistemde oynamaya çalışıyoruz. Bazen oyun içinde de değişiyor. Diziliş ne olursa olsun, istikrarlı oyun önemli” dedi
G.Saray derbisinde bu sezon ilk kez 4'lü savunma ile başlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'ya, Yunanistan'da da sistem soruldu. Portekizli hoca şunları söyledi: "Olympiakos'la zor bir maç olacak. Rakibimiz Avrupa takımlarınakarşı oynamaya alışkınbir ekip. Kontratak şansı vermemeli, kendi karakterimizi ortaya koymalıyız. Kafamızda üç puan almak var. İki taraf için de galibiyet önemli. Çünkü grupta belirleyici olacak. Biz birden fazla sistemde oynamaya çalışıyoruz. 4'lü ve 3'lü savunma ile oynamak önemli. Bazen rakiplere göre oyun içinde de sistem değişebilir. Önemli olan; sistemne olursa olsun istikrarlı biroyun oynamak. Modern futbolbudur." Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Pelkas ise "Savaşmaya geldik.Fenerbahçe her maçı kazanmakiçin oynar. Alınacakgalibiyetin tur için önemliolduğunu biliyoruz. Derbigalibiyeti bizi mutlu etti amaonu unutup bu maça odaklandık" diye konuştu.