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Giriş Tarihi: 25.11.2021

Önemli olan oyun

Önemli olan oyun

Olympiakos maçının zor geçeceğini belirten Portekizli çalıştırıcı, “Birden fazla sistemde oynamaya çalışıyoruz. Bazen oyun içinde de değişiyor. Diziliş ne olursa olsun, istikrarlı oyun önemli” dedi

G.Saray derbisinde bu sezon ilk kez 4'lü savunma ile başlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'ya, Yunanistan'da da sistem soruldu. Portekizli hoca şunları söyledi: "Olympiakos'la zor bir maç olacak. Rakibimiz Avrupa takımlarına karşı oynamaya alışkın bir ekip. Kontratak şansı vermemeli, kendi karakterimizi ortaya koymalıyız. Kafamızda üç puan almak var. İki taraf için de galibiyet önemli. Çünkü grupta belirleyici olacak. Biz birden fazla sistemde oynamaya çalışıyoruz. 4'lü ve 3'lü savunma ile oynamak önemli. Bazen rakiplere göre oyun içinde de sistem değişebilir. Önemli olan; sistem ne olursa olsun istikrarlı bir oyun oynamak. Modern futbol budur." Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Pelkas ise "Savaşmaya geldik. Fenerbahçe her maçı kazanmak için oynar. Alınacak galibiyetin tur için önemli olduğunu biliyoruz. Derbi galibiyeti bizi mutlu etti ama onu unutup bu maça odaklandık" diye konuştu.

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