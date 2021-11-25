Sadakatsiz, Kuruluş Osman reyting sonuçları ile kim birinci oldu? 24 Kasım 2021 Çarşamba Reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları için kıyasıya mücadele dün akşamda devam etti. Sadakatsiz, Kuruluş Osman dizileri Çarşamba gecesine damgasını vurdu. Yapımcıları için kırmızı bir çizgi olan reyting sonuçları dizilerin ve programların kaderini belirliyor. Geçen hafta Kuruluş Osman zirvedeki yerini kimseye kaptırmamıştı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? Sadakatsiz, Kuruluş Osman 24 Kasım 2021 Çarşamba reyting sonuçları ile kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları ile 24 Kasım Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli olmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.