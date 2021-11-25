Son dakika: Eski Fenerbahçeli Diego Lugano yıllar sonra itiraf etti! "O maçı hala sindirebilmiş değilim..."

Diego Lugano'nun Fenerbahçe ve taraftar ile ilgili sözleri şu şekilde:

"Sanırım dünyadaki en iyi Fenerbahçe elçisi benim. Çünkü sürekli Fenerbahçe taraftarının tutkusundan bahsederim. Gerçekten bu hayatımın çarpıcı bir dönemini teşkil eder. Öyle çok şey yaşadım ki… Bazı şeyleri burada söylerim, bazılarını ise söyleyemem. Arkadaşlarıma, taraftarlarla paylaştığım şeyler var. Türkiye'de her şey o kadar yoğun ve güzeldi ki… Öylesine inanılmaz iniş ve çıkışlarım oldu ki…"