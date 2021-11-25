Son dakika: Eski Fenerbahçeli Diego Lugano yıllar sonra itiraf etti! "O maçı hala sindirebilmiş değilim..."

Son dakika haberi... Süper Lig'de 2006-2011 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Uruguaylı eski futbolcu Diego Lugano, yıllar sonra yeniden Türkiye'ye geldi ve beIN SPORTS'a konuk oldu. Programda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Lugano, aradan geçen yılların ardından çok konuşulacak bir itirafta bulundu.
Diego Lugano, Fenerbahçe taraftarına kendisine verdiği sevgi için müteşekkir olduğunu söylerken, kendisinin de dünyadaki en iyi Fenerbahçe elçisi olduğunu söyledi.
Diego Lugano'nun Fenerbahçe ve taraftar ile ilgili sözleri şu şekilde:
"Sanırım dünyadaki en iyi Fenerbahçe elçisi benim. Çünkü sürekli Fenerbahçe taraftarının tutkusundan bahsederim. Gerçekten bu hayatımın çarpıcı bir dönemini teşkil eder. Öyle çok şey yaşadım ki… Bazı şeyleri burada söylerim, bazılarını ise söyleyemem. Arkadaşlarıma, taraftarlarla paylaştığım şeyler var. Türkiye'de her şey o kadar yoğun ve güzeldi ki… Öylesine inanılmaz iniş ve çıkışlarım oldu ki…"
"Fenerbahçe taraftarlarına karşı hislerim, bana verdikleri sevgi için içten bir müteşekkirlik olarak ifade edilebilir. Sanıyorum bu kadar çok sevgi almış biri olarak onlara borcumu asla ödeyemem. Her şey iyi gitti, goller attım, şampiyon olduk."
"Elimden geleni yaptım ama karşılığında aldığım sevgi, onlara verdiklerimden çok daha fazlasıydı. Umarım bu ilişki ilelebet sürer. Her zaman şunu söylerim; Bunca şey için teşekkür, bu kadar azı için de özür dilerim."
"HALA O MAÇI SİNDİREBİLMİŞ DEĞİLİM"
"Bursaspor'un şampiyon olduğu sezondaki Trabzonspor maçında Fenerbahçe'deki en trajik ve üzücü günümü yaşadım. Taraftarımız için de öyle olmuştu zira bir maç daha alsak şampiyonduk. Sanırım o sezonun en iyi futbolunu oynamıştık. Yaklaşık 25 gol pozisyonuna girdik. Defans çıkardı, kaleci kurtardı, direklerden döndü…"
"Baskı üstüne baskı kurduk. İnanılmazdı çok, o gün şans kazanmamızı istemedi. En iyi oyunumuzu oynadık fakat kazanamadık çünkü şans faktörü bizi cezalandırdı. Gerçek bir trajediydi. Bu futbolun bir parçası. Ama hala o maçı sindirebilmiş değilim."
"O sezon Güney Afrika'daki dünya kupasında da Uruguay kaptanı olarak görev almış ve yarı final oynamıştım. Avrupa kulüplerine gitme fırsatım vardı. Özellikle İtalya'dan teklifler vardı ve ben Avrupa'ya adım atmaya kararlıydım."
"Kararım neredeyse kesindi ama bu yol kazası ve şampiyonluğu kaybetmemiz beni Fenerbahçe'de kalmaya itti. Şampiyonluğu kaybetmiştik ve bu şekilde çekip gidemezdim. Buradan şampiyon olarak ayrılmalıydım. Kafaya koymuştum. Şampiyonluğu kazanabilmek için özellikle bir sene daha kaldım."