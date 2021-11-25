Son dakika: Beşiktaş, Avrupa’ya veda etti! Ajax geriden gelerek kazandı...

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Beşiktaş, Ajax'ı konuk etti. Karşılaşmayı 2-1 kaybeden Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda etti. Siyah-beyazlıların golünü 22'de penaltıdan Rachid Ghezzal atarken Ajax'ın gollerini ise 54' ve 69'da ikinci yarıda oyuna giren Sebastien Haller kaydetti. Beşiktaş'ta sakatlanan İspanyol savunmacı Francisco Montero, 81'de yerini Necip Uysal'a bıraktı.
Bu sonuçla grupta henüz puanla tanışamayan Beşiktaş, son sırada yer alarak Avrupa kupalarına veda etti. Daha önce liderliğini garantileyen Ajax ise 5'te 5 yaparak 15 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Schuurs'un uzak mesafeden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.
9. dakikada Ajax'ın kullandığı korner atışında Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza yayı içinde önünde bulan Daramy'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
11. dakikada Rosier'in sağ çaprazdan şutunda direği sıyıran top, yandan auta gitti.
13. dakikada N'Koudou'dan topu kapan Mazraoui ceza alanı içinde daha müsait durumdaki Neres'i gördü. Neres, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.
GOL! 20. dakikada Beşiktaş'ın sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Mazraoui'nin müdahalesi sırasında top bu oyuncunun eline çarptı. Beşiktaşlı oyuncular penaltı itirazında bulunurken maçın hakemi Peljto, Video Yardımcı Hakem uyarısıyla pozisyonu kenardan izledi. Hakem, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. 22'nci dakikada penaltıyı kullanan Ghezzal, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
28. dakikada Daramy'nin ceza alanı içinden sert şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı tokatladı. Pozisyonun devamında Vida, topu kafayla Mert'e bıraktı.
30. dakikada Pjanic'in pasıyla hücuma hızlı çıkan Beşiktaş'ta topla buluşan Teixeira, savunmanın arkasına sarkan Larin'i gördü. Topla buluşan Larin, ceza alanına girdikten sonra sert vurdu ama kaleci meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere gönderdi.
42. dakikada Ghezzal'ın pasıyla topla buluşan Pjanic, meşin yuvarlağı savunmanın arkasında boş pozisyonda Larin ile buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Larin'in vuruşunda, kaleci Onana meşin yuvarlağı ayağıyla önledi.
Beşiktaş, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
GOL! 54. dakikada ani gelişen Ajax atağında, Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Tagliafico, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda daha müsait durumdaki Haller'i gördü. Haller rahat bir şekilde meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1
58. dakikada Neres'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Haller topla buluştuğu anda dönerek vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
GOL! 69. dakikada Ajax, serbest vuruş organizasyonuyla üstünlük golünü buldu. Sol çaprazdan serbest vuruşu kullanan Tadic, ceza alanındaki Martinez'e topu gönderdi. Martinez'in vuruşunda altıpasta bekleyen Haller'in tamamladığı meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2
84. dakikada Gravenberch'in soldan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Martinez'in kafa vuruşunda, kaleci Mert Günok son anda meşin yuvarlağı çeldi.
BEŞİKTAŞ'TAN 5 DEĞİŞİKLİK
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk eden Beşiktaş, bu karşılaşmaya Spor Toto Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor mücadelesine göre 5 farklı isimle çıktı. Siyah-beyazlı takımın Sporting Lizbon'a deplasmanda 4-0 mağlup olduğu maçta kırmızı kart gören Josef de Souza, Ajax karşısında görev alamadı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Ersin Destanoğlu, Atiba Hutchinson, Welinton ve Kenan Karaman'ı Ajax karşısında yedek soyundurdu. Yalçın, Ajax karşılaşmasında kalede Mert Günok'a şans verdi. Sergen Yalçın ayrıca Mehmet Topal, Alex Teixeira, Francisco Montero ve Georges-Kevin N'Koudou'yu ilk 11'de görevlendirdi.
N'KOUDOU 73 GÜN SONRA İLK 11'DE
Ajax karşısında ilk 11'de şans bulan N'Koudou, 73 gün sonra bu fırsatı yakaladı. Bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan N'Koudou, son olarak Beşiktaş'ın 11 Eylül'de Spor Toto Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmada ilk 11'de oynamıştı.
N'Koudou, Yeni Malatyaspor maçının ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde 7, Avrupa'da ise 4 karşılaşmada forma giyemedi. Siyah-beyazlı futbolcu, sakatlığı sonrası Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında sonradan oyuna dahil oldu.
MICHY BATSHUAYI YEDEK
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynadığı maçta sakatlanan Michy Batshuayi, Ajax karşısında oyuna yedekler arasında başladı. Sakatlığı nedeniyle ligde Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında forma giyemeyen Batshuayi, ayrıca deplasmandaki Sporting Lizbon mücadelesinde takımını yalnız bırakmıştı. Siyah-beyazlı takımda ayrıca Salih Uçan, Can Bozdoğan, Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal yedekler arasında yer aldı.
Karşılaşma öncesi iki kulüp yöneticileri, dostluk yemeğinde bir araya geldi. Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Fatih Hakan Avşar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy ve Umut Şenol, Ajax Başkanı Frank Eijken ile Ajax Üst Yöneticisi Edwin van der Sar'ı dostluk yemeğinde ağırladı.
Yöneticiler, Edwin van der Sar'a günün anısına plaket ve Beşiktaş forması takdim etti. UEFA Gençlik Ligi'nde iki takım arasında Ümraniye Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ajax, 1-0 kazandı.
STAT BOŞ KALDI
Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Vodafone Park tribünlerinin büyük bölümü boş kalırken, mücadeleyi 10 bine yakın taraftar izledi.