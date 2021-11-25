Son dakika: Beşiktaş, Avrupa’ya veda etti! Ajax geriden gelerek kazandı...

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Beşiktaş, Ajax'ı konuk etti. Karşılaşmayı 2-1 kaybeden Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda etti. Siyah-beyazlıların golünü 22'de penaltıdan Rachid Ghezzal atarken Ajax'ın gollerini ise 54' ve 69'da ikinci yarıda oyuna giren Sebastien Haller kaydetti. Beşiktaş'ta sakatlanan İspanyol savunmacı Francisco Montero, 81'de yerini Necip Uysal'a bıraktı.

Bu sonuçla grupta henüz puanla tanışamayan Beşiktaş, son sırada yer alarak Avrupa kupalarına veda etti. Daha önce liderliğini garantileyen Ajax ise 5'te 5 yaparak 15 puana yükseldi.