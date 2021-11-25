Yeni Malatyasporlu Mounir Chouiar’dan Galatasaray değerlendirmesi!

Bu hafta Galatasaray karşısında, daha önceki maçlar gibi aynı motivasyonla çıkacaklarını dile getiren Mounir, sahadan 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini ifade etti. Futbolun bir takım oyunu olduğunu da ifade eden Mounir, "Hiçbir zaman kendimi burada yalnız hissetmedim. Aksine benim kadar yetenekli birçok takım arkadaşım burada. Aslında bizim güçlerimizi birleştirip daha iyi bir futbol ortaya koymak istiyoruz. Hiçbir zaman burada kendimi yalnız hissetmedim" diye konuştu.



Her maçın kendileri için zor olduğunu da kaydeden Mounir, "Takım olarak gerçek gücümüzü sahaya yansıtabilirsek hiçbir maç zor değil. Her maçta kaybetme veya kazanma ihtimalimiz var. Galatasaray karşısında biz yenen taraf olmak için uğraşacağız. Bu önümüzdeki maç ve diğer oynayacağımız maçlar için geçerli. Hiçbir rakibe farklı gözle bakmıyoruz. Diğer maçlara nasıl hazırlandıysak, Galatasaray maçına da aynı disiplinle hazırlanacağız ve buna da aynı motivasyonla çıkacağız" diye konuştu.



