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Giriş Tarihi: 25.11.2021

Yıldızlarına kavuşuyor

YUNUS EMRE SEL
Yıldızlarına kavuşuyor

Trabzonspor’da kart cezası biten Uğurcan ile sakatlığı geçen Hamsik 11’e dönüyor. Sağlığına kavuşan Bruno Peres de hazır

Son haftalarda sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle ideal kadrosu bozulan Trabzonspor, pazar günü oynanacak Karagümrük maçında as takımına büyük ölçüde kavuşacak. Kart cezası biten Uğurcan Çakır kaleyi devralacak ve iyileşen Marek Hamsik de orta sahaya geri dönecek. Sakatlığını atlatan bir başka isim Bruno Peres ise sağ bekte formda bir görüntü çizen Dorukhan ile forma rekabetine girecek. Bu ikili arasında tercihi teknik direktör Abdullah Avcı yapacak. Sakatlardan Bakasetas'ın durumu ise netlik kazanmadı. Yıldız futbolcunun hafta içerisinde kendisini deneyeceği ve teknik ekibin sağlık kurulu ile yapacağı değerlendirmeye göre kadroya girebileceği ifade edildi.

ABDULLAH AVCI REKORA DOYMUYOR
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, teknik adamlık kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. 13 haftada 10 galibiyet ve 3 beraberlikle 33 puan toplayan Avcı, 2016-17'de Başakşehir ile ilk 13 haftada 9 galibiyet ve 4 beraberlikle topladığı 31 puanlık sezonu da geride bıraktı ve kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.

AZMİN SONU TRONDSEN
TRABZONSPOR'DA Anders Trondsen'in yıldızı parlıyor. Hem geçen sezon hem de bu sezon ağır sakatlıklar yaşayan ancak pes etmeyen Norveçli futbolcu, ligdeki son 3 maçta sol bekte görev yaptı ve her hafta üstüne koyarak oynadı. Gaziantep FK karşılaşmasında da 90 dakika sahada kalan ve topla en fazla buluşan (88) isim olan Norveçli yıldız, en fazla isabetli pas oyurcu da oldu: (56/61).

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Yıldızlarına kavuşuyor
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