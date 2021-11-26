Ahmet Ağaoğlu'ndan şampiyonluk sözleri! "O gün geldiğinde..."

Kulüpte alınan görevlerde fizik, sportif ve psikolojik taraflarının olduğunu belirten Ağaoğlu, "Eğer birlik, bütünlük, camiadan destek yoksa üç ayaklı masanın bir ayağı eksik demektir, başarılı olma şansınız yoktur. Taraftarın desteği arkanızda değilse başarılı olma şansınız yok, sıkıntılı süreçteyseniz yıkılır gidersiniz. Tekrar yönetim oluşur. Onun başarılı olması için yine aynı şeylere olgulara ihtiyaç vardır. O sağlanamazsa o gider bir başkası gelir. O sıkıntıyı ortadan kaldırılıp arzu edilen, istenilen seviyeye ulaşmak hemen hemen imkansız gibi bir şeydir." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, şansı olsa Türk futbolunun yapısını değiştirmek istediğini dile getirerek, şöyle devam etti: "Profesyonel futbol takımlarının, Türk futbolunun hem finansal hem idari anlamda iyi yönetilmesini, La Liga modelinin uygulanmasını isterdim. TFF'nin müsabaka takvimini, transfer politikası uygulamasını, müsabaka organizasyonlarını belirlemesini, milli takım sorumluluğu ile sınırlı kalmasını, diğer bütün işlerin profesyonel futbol kulüplerinin sorumluluğunda olmasını isterdim. Ülkede profesyonel futbolu, profesyonel kulüplerin oluşturacağı yapının yönetmesini isterdim."

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında camianın üzerinde geçmişten gelen bir gerginliğin olduğunu anlatan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"İçeriden ve dışarıdan kaynaklanan sıkıntılardan dolayı Trabzonspor takımı hak ettiği başarıyı elde edemedi. Bunun yaratmış olduğu gerginlik var. Bu gerginliğin neticesinde bu ifadeler kullanılıyor. Trabzonspor şampiyon olduğu takdirde ben bir sonraki seneyi düşüneceğim. Şampiyonlar Ligi'nde nasıl bir kadro ile mücadele edeceğiz, bunu düşüneceğim, ekonomiyi düşüneceğim. Geldiğim zaman 3-4 sene şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olmayacağı şüphesi olsaydı zaten gelmezdim. İnsanların duygularıyla, heyecanlarıyla oynamak gibi bir şey olurdu. Bir şeylere inanarak Trabzonspor'u hak ettiği noktaya taşıyacağımıza inandığımız için göreve geldik. Bugün o noktadan uzak değiliz."