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Giriş Tarihi: 26.11.2021 23:40 Son Güncelleme: 26.11.2021 23:44

Ali Akman golleriyle büyülemeye devam ediyor! Takımının en golcüsü...

Ali Akman golleriyle büyülemeye devam ediyor! Takımının en golcüsü...

Geçtiğimiz sezonun ortasında Bursaspor ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından kadro dışı bırakılan Ali Akman, uzun süre transfer görüşmeleri yaptığı Almanya Bundesliga ekibi Frankfurt'a imza attı. Frankfurt'tan Hollanda ekibi NEC Nijmegen'e kiralanan genç golcü, Eredivisie Ligi'nde adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bursaspor altyapısından yetişen 19 yaşındaki genç golcü Ali Akman, Hollanda'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun ortasında Bursaspor yönetimi ile yaşadığı anlaşmazlık sonrasında kadro dışı kalan Ali Akman, yaz aylarında Bundesliga ekibi Frankfurt'a imza atmıştı.

Eintracht Frankfurt'a transfer olduktan sonra takımının formasını giymeden Hollanda Eredivisie ekibi NEC Nijmegen'e kiralanan Ali Akman, Hollanda'da büyülemeye devam ediyor.

Henüz 19 yaşındaki genç golcü, NEC Nijmegen formasıyla 13 maça çıktı ve 5 gol atmayı başardı. Son oynanan Cambuur maçında da takımının 2. golünü atan Ali, Elayis Tavsan ile birlikte takımın en golcü ismi oldu.

NEC Nijmegen taraftarlarını da memnun eden bir performans gösteren Ali Akman'ın performansını sürdürdüğü takdirde milli takımda forma giyme şansı da bulunuyor.

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Ali Akman golleriyle büyülemeye devam ediyor! Takımının en golcüsü...
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