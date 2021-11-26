Beşiktaş’ın Giresunspor maçı kadrosunda 4 eksik birden! Salih Uçan...

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, bu sezona beklentilerin oldukça yüksek olduğu bir ortamda başladı. Ancak Süper Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan ve Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlarla Avrupa'ya veda eden siyah-beyazlılar, bu kötü gidişe son vermek istiyor.