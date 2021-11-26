Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ın Giresunspor maçı kadrosunda 4 eksik birden! Salih Uçan...
Giriş Tarihi: 26.11.2021 18:43 Son Güncelleme: 26.11.2021 18:45

Beşiktaş'ın Giresunspor maçı kadrosunda 4 eksik birden! Salih Uçan...

Beşiktaş’ın Giresunspor maçı kadrosunda 4 eksik birden! Salih Uçan...

Geçtiğimiz sezonun 2 kupalı şampiyonu Beşiktaş, bu sezona kötü başladı. Son haftalarda Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste mağlubiyetler alan siyah-beyazlılar, ligde Giresunspor maçında kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Hafta sonu Giresunspor ile oynanacak maçın kadrosunu açıklayan Beşiktaş'ta 4 eksik birden bulunuyor.

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, bu sezona beklentilerin oldukça yüksek olduğu bir ortamda başladı. Ancak Süper Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan ve Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlarla Avrupa'ya veda eden siyah-beyazlılar, bu kötü gidişe son vermek istiyor.

Ligde oynanacak Giresunspor maçıyla birlikte çıkışa geçmeyi planlayan Sergen Yalçın ve öğrencileri, Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş resmi hesaplarından yapılan kamp kadrosu açıklamasında ise 4 futbolcunun Giresunspor maçında olmayacağı görüldü.

Salih Uçan, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre ve Serdar Saatçı, Beşiktaş'ta Giresunspor maçının kadrosuna alınmadı.

A Spor'un haberine göre Salih Uçan, bir sakatlığı olmamasına rağmen kamp kadrosuna alınmadı.

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Beşiktaş'ın Giresunspor maçı kadrosunda 4 eksik birden! Salih Uçan...
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