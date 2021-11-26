‘Fatih hoca arada bir sol ayağıma sallar!’

F.Bahçe maçında Avrupalı scoutlar tarafından takip edilen Kerem Aktürkoğlu'nu dün de Atalanta'nın gözlemcileri izledi. Kerem maçın ardından, "Fatih hocam arada bir sol ayağıma sallar. Sol ayağımla asist yapınca yanına gidip ona söyledim, birlikte güldük" dedi. Bu arada 82'de sakatlanıp oyundan çıkan genç yıldızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
BARTUĞ SÜRPRİZİ
Galatasaray teknik heyeti, Marsilya karşılaşmasının 21 kişilik maç kadrosuna altyapıdan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı dahil etti. Genç oyuncu 90+2'de oyuna girerken ikinci kez Galatasaray A Takımı formasını giydi. Geçen sezon Göztepe maçında 1 dakika oynayan Bartuğ Elmaz ilk kez Avrupa'da süre aldı.