Galatasaray’ın zaferinden sonra Türkiye iki basamak yükseldi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya karşı 4-2'lik bir zafer alarak Avrupa'da bir üst turu garantileyen Galatasaray, UEFA ülke puanı sıralamasında bu hafta Türkiye'ye en çok puan katkısı yapan takım oldu. Türk ekiplerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe haftayı puansız kapatsa da Galatasaray'ın Marsilya karşısında aldığı galibiyet ve bir üst turu garantilemesi sonucu aldığı ek puanla (bonus) Türkiye, 2 basamak yükselerek 16. sıraya yerleşti.