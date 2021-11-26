Gece yarısı 5 maç ceza!

Fatih Terim, Marsilya zaferinin ardından “Cezamı açıklayın” dedi. PFDK, gece yarısı yaptığı duyuruda F.Bahçe derbisinde kırmızı kart gören tecrübeli hocayı, 5 MAÇTAN MEN ETTİ
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya maçının ardından düzenlediği basın toplantısında "Cezalarımızaçıklansın, bu konuya gerekli şekildecevap vereceğiz" dedi. Ardından PFDK, gece yarısı yaptığı duyuruda Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören tecrübeli teknik adamın cezasını açıkladı. Kurul, Terim'e ihraç sonrası hakeme yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında bulunduğu için 3, tedbire uymama eylemi nedeniyle de 2 olmak üzere toplam 5 maçtan men etti. Tahkim Kurulu'ndan indirim gelmezse Terim; Y.Malatya (D), Altay, Sivasspor (D),Başakşehir ve Adana Demir (D) maçlarında takımını yalnız bırakacak. Başkan Burak Elmas'a ise toplam 180 bin TL para cezası kesildi.