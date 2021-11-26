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Giriş Tarihi: 26.11.2021

Katar yolunda kader günü

Katar yolunda kader günü
A Milli Takım'ın rakibinin belli olacağı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri playoff turu kuraları bugün çekiliyor. TSİ 19.00'da İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak kura çekimine Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici Hamit Altıntop ve teknik direktörü Stefan Kuntz katılacak. Kuralar TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Tek maç üzerinden oynanacak yarı final mücadelesi seri başı olmadığımız için deplasmanda oynanacak. Yarı final 24 Mart'ta, final ise 29 Mart'ta yapılacak.

İŞTE YENİ PROSEDÜR
MİLLİLER, play-off aşamasında Katar'a gidebilmek için ilk kez iki rakibini geçmesi gerekecek. Kura çekimine, Avrupa Elemeleri'nde gruplarını 2. tamamlayan 10 takım ile 2020-21 Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada bulunan ve Dünya Kupası eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen iki ekip katılacak. Yarı final ve final maçlarının ardından 3 takım daha Katar'a gidecek.

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