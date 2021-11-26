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Giriş Tarihi: 26.11.2021

Kayıp balık Alex!

Kayıp balık Alex!

Beşiktaş’ta Brezilyalı’nın transfer sürecinde “Başka kulüplere kaptırırsak kaçan balık büyük olur” havası vardı. Ancak Sambacı, şimdiye kadar beklentileri karşılayamadı

Yaz transfer döneminde ismi günlerce gündemden düşmeyen Alex Teixeira'nın Beşiktaş kariyeri oldukça kötü başladı. Haftalarca peşinden koşulan ve Arap kulüplerine gitmenin eşiğinden dönen 31 yaşındaki futbolcu için o dönem, 'Kaptırırsak kaçan balık büyük olur' havası vardı. Ancak aradan geçen süreçte Brezilyalı yıldız, kendisinden bekleneni karşılayamadı. Pandemi nedeniyle Çin'de 8 ay futboldan uzak kaldığı için istenilen seviyede maç temposu ve mücadele gücüne henüz ulaşamayan Alex, teknik heyetin Şampiyonlar Ligi'nde kendisine verdiği fırsatı da iyi kullanamadı. Sambacı'nın Giresun maçında kulübeye çekilmesi yerine ise Atiba ya da Can Bozdoğan'ın görev yapması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'A GİRESUN REDDİ
ÇARŞAMBA günü Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'la karşılaşan Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Giresunspor ile oynayacağı maçın pazara alınması için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. TFF ile yayıncı kuruluş, siyah-beyazlıların talebi üzerine görüş alışverişinde bulundu. Programda maç günü değişmesi gereken diğer kulüplerle de temasa geçildi. Görüşmelerden uzlaşma çıkmadı ve Beşiktaş'ın başvurusu reddedildi.

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Kayıp balık Alex!
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