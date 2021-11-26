Konyaspor’da Abdülkerim Bardakçı ve Ahmet Çalık’ın kontratları uzatıldı

"KONYASPOR BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE ÇOK DAHA İYİ YERLERE GELECEKTİR"



Şu ana kadarki yapmış oldukları transferlerde Konyaspor'un üstün menfaatlerini en üst düzeyde tutacaklarını belirttikleri hatırlatan Fatih Özgökçen, "Konyaspor'un üstün menfaatlerinin yanı sıra futbolcu arkadaşlarımızın menfaatleri de tabii ki bizim için vazgeçilmez bir ana unsurdur. Bu noktada transferi gerçekleşecek arkadaşlar da bize sonuna kadar katkı ve destek veriyorlar diye her platformda belirtmiştim. Hem Abdülkerim hem Ahmet bu noktada bize son derece yardımcı oldular. Konyaspor'un üstün menfaatlerini değerlendirerek, yeri geldi kendi menfaatlerinden de taviz verdiler. Ben bu noktada her ikisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Diğer sözleşme yenileyen futbolcu arkadaşlarımız gibi onlar da büyük fedakarlık gösterdiler. İnşallah Konyaspor birlik ve beraberlik içerisinde çok daha iyi yerlere gelecektir diye umut ediyorum" ifadelerini kullandı.