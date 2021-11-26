Önce şampiyonluk sonra avrupa

“Burada güzel bir birliktelik ve iyi bir arkadaşlık var. Rehavete kapılmayacağız. Trabzonspor’da şampiyonluklar yaşadıktan sonra inşallah Avrupa’ya giderim”
Trabzonspor'da Dorukhan Toköz basın toplantısı düzenledi. 25 yaşındaki oyuncu şunları söyledi: ŞAMPİYONLUK söylemlerden çok etkilendiğimizi söyleyemem. Öncelikle işimize bakmamız lazım. Aramızda böyle konuşuyoruz. Rehavete kapılmak istemiyoruz. KENDİ içimizde konsantrasyonumuzu bozmadan devam ediyoruz. Çünkü biz eğer bir maç kaybedersek farklı yorumlar yapılacak. O nedenle biz iyi giderken dedikkat etmeye çalışıyoruz. ÇOK zor maçlar bizi bekliyor. İnşallah burada şampiyon olup ondan sonra sonu Avrupa olur. Trabzonspor'da şampiyonluklar yaşadıktan sonra inşallah Avrupa'ya giderim. GELMEDEN önce Abdullah Hoca ile konuştum. O sıradaAbdülkadir ve Uğurcan ile de görüştüm. Hocamız şampiyonluğu çok isediğini ve iyi bir takım kurduklarını söyledi. Trabzonspor'u seçtiğim için çok mutluyum. SAKATLIKLARLA ilgili hiçbir şeyim kalmadı. Sağlık ekibimiz de bizimle çok iyi ilgileniyor.
BEŞİKTAŞ VE ESKİŞEHİR'DE SAĞ BEKTE OYNADIM
BENİMiçin mevki fark etmiyor. Nerede ihtiyaç olursa, hoca nerede görev verirse orada oynuyorum. Bu aralar sağ bekte ihtiyaç oldu, Bruno Peres sakatlanmıştı, hocam öyle layık gördü, orada oynattı. Beşiktaş ve Eskişehir'de zaman zaman sağ kanat oynamıştım. Şu anlık bir sıkıntı yok.
UYUM SAĞLAMAKTA ZORLUK YAŞAMADIM
BURADA milli takımlardan çok arkadaşım var. Ortam da çok iyi. Arkadaşlarımla beraber bir arada yemek yiyoruz, yakın oturuyoruz, beraber çay içiyoruz. Ortam olarak da arkadaşlık olarak da çok iyi. Uyum sağlamak, eskiden tanıdığım arkadaşlarım da olduğundan dolayı benim için kolay oldu.
TRABZONSPOR'UN BORCU 1 MİLYAR 481 MİLYON TL
TRABZONSPOR'DA 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak olağan genel kurul öncesi kulübün toplam borcunun, 1 milyar 481 milyon 471 bin 248 lira olarak açıklandı. Bu borçların kısa vadeli olan bölümü ise 457 milyon TL.