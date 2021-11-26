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Giriş Tarihi: 26.11.2021 21:43 Son Güncelleme: 26.11.2021 21:52

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos'tan Türkiye yorumu! "İtalya'dan önce..."

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos’tan Türkiye yorumu! İtalya’dan önce...

2022 FIFA Dünya Kupası play-off turunda Portekiz ile eşleşen A Milli Futbol Takımımız, Portekiz'i mağlup etmesi halinde İtalya-Kuzey Makedonya eşlemesinin galibiyle karşılaşacak. Eşleşme hakkında yorum yapan Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, Türkiye'ye karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grubunu Hollanda'nın ardından 2. sırada tamamlayan Türkiye, play-off'lara kalmayı garantilemişti. Play-off turu kura çekiminde ise milliler, Portekiz ile eşleşti.

Oldukça zorlu bir kura çeken ay-yıldızlılar, Portekiz'i elemesi halinde aynı grupta yer alan İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle final oynayacak.

Eşleşmeyi değerlendiren Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, Türkiye'yi yenmeye odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Fernando Santos'un Türkiye eşleşmesi hakkında yaptığı yorum şöyle:

"İtalya hakkında konuşmanın bir anlamı yok. Önce Türkiye ile oynayacağız ve Türkiye'yi yenmeye odaklanmalıyız. Türkiye birçok kaliteli oyunculara sahip. Mart ayında göreceğiz."

Milliler, 24 Mart'ta deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar rakibini elerse Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya galibiyle 28 Mart'ta iç sahada karşı karşıya gelecek.

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Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos'tan Türkiye yorumu! "İtalya'dan önce..."
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