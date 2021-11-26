Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos'tan Türkiye yorumu! "İtalya'dan önce..."

Fernando Santos'un Türkiye eşleşmesi hakkında yaptığı yorum şöyle:

"İtalya hakkında konuşmanın bir anlamı yok. Önce Türkiye ile oynayacağız ve Türkiye'yi yenmeye odaklanmalıyız. Türkiye birçok kaliteli oyunculara sahip. Mart ayında göreceğiz."