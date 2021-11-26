Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos'tan Türkiye yorumu! "İtalya'dan önce..."

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grubunu Hollanda'nın ardından 2. sırada tamamlayan Türkiye, play-off'lara kalmayı garantilemişti. Play-off turu kura çekiminde ise milliler, Portekiz ile eşleşti.
Oldukça zorlu bir kura çeken ay-yıldızlılar, Portekiz'i elemesi halinde aynı grupta yer alan İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle final oynayacak.
Eşleşmeyi değerlendiren Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, Türkiye'yi yenmeye odaklanmaları gerektiğini söyledi.
Fernando Santos'un Türkiye eşleşmesi hakkında yaptığı yorum şöyle:
"İtalya hakkında konuşmanın bir anlamı yok. Önce Türkiye ile oynayacağız ve Türkiye'yi yenmeye odaklanmalıyız. Türkiye birçok kaliteli oyunculara sahip. Mart ayında göreceğiz."
Milliler, 24 Mart'ta deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar rakibini elerse Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya galibiyle 28 Mart'ta iç sahada karşı karşıya gelecek.