Sezon başında Trabzonspor’dan ayrılmıştı! Ekuban Süper Lig’e dönüyor

Geçtiğimiz sezon iki kupayı da kazanan ve yeni sezona birbirinden önemli isimleri kadrosuna katarak başlayan Beşiktaş'ta işler istendiği gibi gitmedi. Şampiyonlar Ligi'nde 5'te 0 çeken siyah-beyazlılar, Süper Lig'de de zirvenin 13 puan gerisine düşerek 9. sırada yer aldı.

Devre arası hem savunmaya hem de hücuma yönelik takviye yapmak isteyen Kartal'da ilk temas sürpriz bir isim için gerçekleşti. Siyah-beyazlı yönetim, 3 sezon boyunca Trabzonspor'da başarıyla forma giyen ve yazın Serie A ekiplerinden Genoa'ya transfer olan Caleb Ekuban için kulübüyle görüştü.

HÜCUMUN HER BÖLGESİNDE...

İtalya Ligi'nde 18. sırada bulunan Genoa'da yeni teknik direktör Shevchenko'nun vereceği karar belirleyici olacak. Bordo-mavililerden, İtalyan ekibine 1.8 milyon Euro bonservis bedeliyle giden 27 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen Beşiktaş, sözleşmeye satın alma opsiyonunu da koyacak.

Siyah-beyazlılar, hücumun her bölgesinde forma giyen deneyimli oyuncuyu transfer etmesi halinde hem kanatlarda hem forvet arkasında hem de ileri uçta değerlendirebilecek.

İTALYA'DA UMDUĞUNU BULAMADI

Genoa ile 2024'ün haziran ayına kadar sözleşmesi olan Caleb Ekuban, İtalya'da aradığını bulamadı. Ganalı yıldız, 10 resmi karşılaşmada 470 dakika sahada kalırken, gol ya da asistle tanışamadı.

RAKAMLARLA BEŞİKTAŞ

*Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçı da kaybederek gruplarda puan alamayan tek takım oldu. Avrupa'da çıktığı son 18 maçta sadece 2 kez kazanabildi. 2'sini beraberlikle tamamlarken, 14 defa rakiplerine boyun eğdi.



*Ligde ve Avrupa'da bu sezon toplamda 18 maça çıktı. Bu müsabakaların sadece 6'sını kazanırken, 2 beraberlik ve 10 yenilgi aldı.



*Devler Ligi'nde maç başı 13.4 top kaptıran Beşiktaş, 32 takım arasında en kötü ekip oldu.



*Kurtarış değerinde en iyi 3. takım (4.4) ancak gruplarda en fazla gol yiyen ikinci ekip (14).



*8.8 kazanma değeriyle hava topunda Şampiyonlar Ligi'nin en kötü 4. takımı.



*Avrupa maçlarında 75 atak girişiminde 3 gol bulurken yüzde 4'lük bir değer tutturabildi.



*Maç başı 3.8 kez ofsayta yakalanarak bu değerde de Devler Ligi'nde Dinamo Kiev'in ardından en kötü ikinci ekip oldu.



*Süper Lig'de üst üste dört deplasmandan boş döndü ve 21 yıl sonra aynı kötü performansını tekrarladı.



*Son 14 maçta kalesini rakip forvetlere kapatamadı.



*Şampiyonlar Ligi'nde 14, Süper Lig'de ise 17 gol yedi.