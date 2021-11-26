Son dakika: A Milli Takım’da kura günü! FIFA Dünya Kupası play-off turu rakibimiz belli oluyor...

Son dakika haberi... 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne oldukça iyi bir başlangıç yapan milliler, Hollanda ve Norveç'i mağlup etmeyi başarmıştı. Daha sonra düşüşe geçen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör değişikliği yaşandı. Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Şenol Güneş gönderildi ve yerine Stefan Kuntz getirildi.