Son dakika: A Milli Takım’da kura günü! FIFA Dünya Kupası play-off turu rakibimiz belli oluyor...

Son dakika haberi... 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne oldukça iyi bir başlangıç yapan milliler, Hollanda ve Norveç'i mağlup etmeyi başarmıştı. Daha sonra düşüşe geçen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör değişikliği yaşandı. Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Şenol Güneş gönderildi ve yerine Stefan Kuntz getirildi.
Alman teknik adamla birlikte yeniden yükselişe geçen ay-yıldızlılar, Dünya Kupası yolunda play-off biletini kaptı ve rakibini beklemeye başladı. A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi bu akşam saat 19.00'da belli olacak. Kura çekimi, FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde gerçekleşecek.
MUHTEMEL RAKİPLER
Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek. Milli takım kura çekiminde seri başı olmayacak.
Kura çekiminde Türkiye'nin yanı sıra Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Çekya ve Avusturya da seri başı olmayan takımlar olarak kuraya girecek.
Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.
Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.