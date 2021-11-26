Son dakika: Fatih Terim’in cezasına tepki! ’Maçtan hemen sonra gerçekten çok acayip...’

İŞTE PFDK'NIN FATİH TERİM AÇIKLAMASI!

'GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,