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Giriş Tarihi: 26.11.2021 09:45

Son dakika: Fatih Terim'in cezasına tepki! 'Maçtan hemen sonra gerçekten çok acayip...'

Son dakika: Fatih Terim’in cezasına tepki! ’Maçtan hemen sonra gerçekten çok acayip...’

Galatasaray'dan son dakika haberleri peş peşe geliyor. Sarı kırmızılılar Marsilya zaferini kutlarken gece yarısı PFDK'dan haber geldi. Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Fatih Terim, 6 maçla cezalandırıldı! Fatih Terim, zorlu maçlarda takımını yalnız bırakacak. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise 180 bin TL para cezası aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Gece yarısı PFDK tarafından yapılan açıklamada Fatih Terim'e 6 maç ceza verildiği açıklandı. Deneyimli teknik adam buna göre Yeni Malatyaspor, Altay, Sivasspor, Başakşehir ve Adana Demirspor maçlarında yedek kulübesinde olmayacak. Galatasaray taraftarı, bu cezanın Marsilya maçından hemen sonra açıklanmasını eleştirdi.

'BU CEZA İÇİN SABAH BEKLENEMEZ MİYDİ?'

Sabah Sporu programında açıklamalarda bulunan A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Fatih Terim'e verilen cezanın ağır olduğunu belirtirken cezanın hemen 20 dakika sonra verilmesini anlamlandıramadığını ifade etti.

'Maç bitti 20 dakika sonra ceza açıklandı. Fatih Terim'in cezası için sabah beklenemez miydi? Gerçekten çok acayip.'

İŞTE PFDK'NIN FATİH TERİM AÇIKLAMASI!

'GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82/b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 16.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.'

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Son dakika: Fatih Terim'in cezasına tepki! 'Maçtan hemen sonra gerçekten çok acayip...'
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