Son dakika: Fenerbahçe Çaykur Rizespor’un kapısını çaldı! Devre arasında sürpriz transfer...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE DEVRE ARASINDA ÇAYKUR RİZESPOR'UN KAPISINI ÇALACAK!
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Altay Bayındır'ın sakatlık süreciyle ilgili bilgi verirken milli kalecinin sahalara dönüşü hakkında süre vermenin doğru olmadığını söyledi ve Fenerbahçe'nin kaleci transferi yapacağını açıkladı.
FENERBAHÇE'DEN GÖKHAN AKKAN SÜRPRİZİ! DEVRE ARASI...
'Fenerbahçe'de Altay'ın geri dönüşüyle ilgili net bir tarih vermek kolay değil. Berke kalede tek başına. Fenerbahçe bir kaleci transferi yapmayı planlıyor.
Çaykur Rizespor forması giyen Gökhan Akkan, listenin en tepesinde. Rizespor ile sözleşme yeniledi fakat Gökhan başkanıyla görüştü kolaylık istedi. (Ahmet Selim Kul - A Spor)
1996 doğumlu milli kaleci Gökhan Akkan, Ankaragücü altyapısında yetişti. 1 kez A milli takım forması giyen Gökhan Akkan, 2015'ten bu yana Çaykur Rizespor forması giyiyor.
Gökhan Akkan eğer devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olursa sarı lacivertlilerin üç kalesinden ikisi Ankaragücü altyapısından yetişmiş olacak.
Hem Altay Bayındır hem Gökhan Akkan Ankaragücü altyapısında yetişti.