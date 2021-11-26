Son dakika: Fenerbahçe Çaykur Rizespor’un kapısını çaldı! Devre arasında sürpriz transfer...

FENERBAHÇE'DEN GÖKHAN AKKAN SÜRPRİZİ! DEVRE ARASI...

'Fenerbahçe'de Altay'ın geri dönüşüyle ilgili net bir tarih vermek kolay değil. Berke kalede tek başına. Fenerbahçe bir kaleci transferi yapmayı planlıyor.