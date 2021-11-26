Son dakika Galatasaray haberleri: Fransızlar Galatasaray'ı konuşuyor! "Paramparça ettiler..."

Son dakika haberleri... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, dün evinde oynadığı etkili futbolla Marsilya'yı 4-2 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. Galatasaray - Marsilya maçı öncesinde basın toplantısına gelen Fransız gazeteci Romain Canuti, terbiye sınırlarını aşan bir paylaşım yapmıştı. Galatasaray taraftarının tepkisi üzerine Canuti; bu paylaşımı silerek daha sonra sosyal medya hesabından özür mesajı paylaşmıştı. Canuti'nin gazetesi Le Phoceen, dikkat çeken bir başlık kullandı. İşte Fransız basınında yer alan Galatasaray manşetleri...
SON DAKİKA: FRANSIZ BASINI GALATASARAY'I KONUŞUYOR! 'PARAMPARÇA ETTİLER...'
Galatasaray, Marsilya'yı Cicaldau, Feghouli ve Babel'in golleriyle yıktı. Sarı kırmızılıların galibiyetinden sonra Fransız gazeteleri Marsilya oyuncularını eleştirdi.
LEQUİPE: NELSSON VE MARCAO KUSURSUZDU!
Lequipe: 'Evinde Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray hayal kırıklığının ardından seyircileri önünde bunu telafi etmeye çalıştı.Kerem ve Feghouli parladı. Nelsson ve Marcao da kusursuzdu, Milik için hayatı zorlaştırdılar.'
CANUTİ'NİN GAZETESİ LE PHOCEEN: OFSAYTTA BİLE MUSLERA'YI GEÇEMEDİLER
Le Phoceen: Dieng ofsaytta bile Muslera'yı geçemedi. Galatasaray, Marsilya'nın Avrupa hayallerini paramparça etti.
'ÇOK AÇTILAR VE KAZANMAYI HAK ETTİLER'
Marsilya'nın golcüsü Milik: İlk 20 dakika çok zordu. Sanki sahada yok gibiydik. Çok açtılar ve kazanmayı hak ettiler.
'HEPİMİZİN MORALİ ÇOK BOZUK'
Matteo Guendouzi: Hepimizin morali çok bozuk. Onlar daha agresifti teknik düzeyde birçok şeyi doğru yapamadık. Onlar oynadı ve bizi mağlup ettiler. Hatalarımız bize tura mal oldu.
OYUNCULAR MAÇTAN SONRA TRİBÜNÜ SELAMLADILAR
Ligdeki derbi mağlubiyetinin ardından yaralarını Avrupa'da saran Galatasaray, dün büyük çoşku yaşadı. Tribünlere koşan sarı kırmızılı oyuncular, galibiyetin ve turun sevincini taraftarıyla paylaştı.
KEREM'İ ATALANTA İZLEDİ
Fenerbahçe maçında Avrupalı scoutlar tarafından takip edilen Kerem Aktürkoğlu'nu dün de Atalanta'nın gözlemcileri izledi. Kerem maçın ardından 'Fatih Hocam arada bir sol ayağıma sallar. Sol ayağımla asist yapınca yanına gidip onu söyledim birlikte güldük.' dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonunda kaçan golleri hatırlattı. Takımının oyununa övgüler yağdıran deneyimli teknik adam, "Çok daha farklı bir şey olabilirdi. 3-0'dan sonra hemen penaltı, 4-1'den sonra hemen gol olmasına rağmen goller kaçırdık.
Baştan sona kadar tam bir Avrupa takımı gibi oynadık. Rakibimiz de güzel mücadele etti. Bu iki takımın iyi futbol çabasına rağmen hakem grubu maalesef performans olarak iyi değildi. Şu anda liderliği garantilemiş olmamız gerekirdi" diye konuştu.
'İTALYA'DA GEREKENİ YAPACAĞIZ'
Roma'da kıran kırana bir maç olacağını belirten Terim şunları söyledi: "Orada gerekeni yapacğız. Ben ayrıca lig şampiyonluğunu bırakacağım demedim. Avrupa'nın önemini vurguladım. Hiçbir şeyden vazgeçmem. Vazgeçtiğim anda yenilirim."
GALATASARAY ÜLKE PUANINA KATKI ETMEYE DEVAM EDİYOR
Avrupa temsilcilerimizden Beşiktaş ve Fenerbahçe haftayı puansız kapatsa da Galatasaray'ın Marsilya karşısında aldığı galibiyet ve bir üst turu garantilemesi sonucu aldığı ek puanla (bonus) Türkiye, 2 basamak yükselerek 16. sıraya yerleşti.
Türkiye'nin ilk 15 için yarıştığı rakiplerinden Yunanistan, haftaya 19. sırada girmesine rağmen bu hafta sonunda 15. sıranın yeni sahibi oldu.
Türkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında geçen sezon 13. sıraya düşerek Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme şansını kaybederken, bu sezon 19. sıraya kadar gerilemişti.
AVRUPA'YA GİDECEK TAKIM SAYISI DÜŞEBİLİR
Bu sezon 11. sıraya yükselmesi çok uzak ihtimal görünen Türkiye, ilk 15 içine giremezse Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı da 5'ten 4'e düşecek.
Bu durumda Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne tek takım gönderecek ve o ekip eleme (play-off) oynayacak.
Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek Türkiye'nin diğer 3 temsilcisi ise UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak.