Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF duyurdu! Koronavirüs testi pozitif...
Giriş Tarihi: 26.11.2021 16:44 Son Güncelleme: 26.11.2021 16:57

TFF duyurdu! Koronavirüs testi pozitif...

TFF duyurdu! Koronavirüs testi pozitif...

TFF, bir Süper Lig yardımcı hakeminin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, hakemin herhangi bir semptom göstermediği ancak tedbir amaçlı karantinaya alındığı kaydedildi.

TFF tarafından yapılan açıklama: "Bir Süper Lig Yardımcı hakemimizin 25.11.2021 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücrette son dakika: Kıdem tazminatında 11 bin TL dönemi
Son dakika haberi: AK Parti'den anket açıklaması: Cumhur İttifakı'nın son oy oranı...
Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor
Son dakika: Galatasaray'ın Marsilya zaferi sonrası dikkat çeken yorum! 'Bu G.Saray ligde depara kalkar
SON DAKİKA | Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan kritik enflasyon açıklaması
SON DAKİKA | Gıda etiket yönetmeliği değişiyor: Bu ibareler artık kullanılamayacak!
SON DAKİKA | Çiftçiye dev destek ödemesi geliyor! Bakan Pakdemirli detayları paylaştı
Devlet sözünü tuttu: Depremin vurduğu İzmir'de mutlu son! Evler teslim ediliyor
Son dakika Galatasaray haberleri: Fransızlar Galatasaray'ı konuşuyor! "Paramparça ettiler..."
Gezi davasında son dakika gelişmesi! Osman Kavala'nın tahliye talebine ret
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF duyurdu! Koronavirüs testi pozitif...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA