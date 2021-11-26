Yeni adres Konferans Ligi

Sarı-lacivertliler, Kadıköy’de 3-0 yenildiği Yunan ekibi karşısında maça etkili başladı, maçın başında İrfan Can’ın bir şutu direkten döndü. Kanarya’yı yıkan gol 89’da Tiquinho’dan geldi
Fenerbahçe'nin lider E.Frankfurt ile oynayacağı son maç rakibin konumunu belirleyecek
SOSA: MUTSUZLUK YAŞIYORUZ F.BAHÇE orta sahasının tecrübeli ismi Sosa maçtan sonra şunları söyledi: "Büyük bir mutsuzlukyaşıyoruz. Pozisyonlarda ürettik, iyi olduğumuzanlar da vardı ama sondakikada gelen gol bize büyük birmutsuzluk veriyor. Yarıştığımız her turnuvada yarışmacı olmalıyız. Şu an yapmamız gereken şeykafamızı kaldırıp pazartesi günküGöztepe maçına odaklanmak."
'İYİYDİK AMA OLMADI'
Fenerbahçe'de dün maça sağ bek olarak başlayan Osayi karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Topla oynayan taraf bizdik. İlk golü bulmak önemli olacaktı ama atamadık. Şans da bulduk ama olmadı. Hocamız beni nerede oynatırsa oynarım. Yeni şeyler öğrenip, tecrübe kazanıyorum. İlk yarıdaki performansı devam ettirmeliyiz."
PLAY-OFF OYNAYACAK
Fenerbahçe Konferans Ligi grup ikincilerinden biri ile son 16 öncesi bir play-off turu oynayacak. Muhtemel rakipler arasında şu anda gruplarında 2. sırada yer alan Roma ve Tottenham da var. Rakibi 13 Aralık'taki kura çekimi sonrası belli olacak.