Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yeni adres Konferans Ligi
Giriş Tarihi: 26.11.2021

Yeni adres Konferans Ligi

Sarı-lacivertliler, Kadıköy’de 3-0 yenildiği Yunan ekibi karşısında maça etkili başladı, maçın başında İrfan Can’ın bir şutu direkten döndü. Kanarya’yı yıkan gol 89’da Tiquinho’dan geldi

Fenerbahçe'nin lider E.Frankfurt ile oynayacağı son maç rakibin konumunu belirleyecek

SOSA: MUTSUZLUK YAŞIYORUZ
F.BAHÇE orta sahasının tecrübeli ismi Sosa maçtan sonra şunları söyledi: "Büyük bir mutsuzluk yaşıyoruz. Pozisyonlar da ürettik, iyi olduğumuz anlar da vardı ama son dakikada gelen gol bize büyük bir mutsuzluk veriyor. Yarıştığımız her turnuvada yarışmacı olmalıyız. Şu an yapmamız gereken şey kafamızı kaldırıp pazartesi günkü Göztepe maçına odaklanmak."

'İYİYDİK AMA OLMADI'
Fenerbahçe'de dün maça sağ bek olarak başlayan Osayi karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Topla oynayan taraf bizdik. İlk golü bulmak önemli olacaktı ama atamadık. Şans da bulduk ama olmadı. Hocamız beni nerede oynatırsa oynarım. Yeni şeyler öğrenip, tecrübe kazanıyorum. İlk yarıdaki performansı devam ettirmeliyiz."

PLAY-OFF OYNAYACAK
Fenerbahçe Konferans Ligi grup ikincilerinden biri ile son 16 öncesi bir play-off turu oynayacak. Muhtemel rakipler arasında şu anda gruplarında 2. sırada yer alan Roma ve Tottenham da var. Rakibi 13 Aralık'taki kura çekimi sonrası belli olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: AK Parti'den anket açıklaması: Cumhur İttifakı'nın son oy oranı...
Son dakika: Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti! Kanarya 90'da gelen golle yıkıldı...
SON DAKİKA: Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi kapıda! Kulüp başkanı açıkladı "Sözleşme geçersiz..."
Son dakika: 2022 asgari ücret zammı ile ilgili peş peşe açıklamalar! Bakan Bilgin'den sonra Hak-İş Başkanı da konuştu...
Son dakika: Lionel Messi’nin o halleri taraftarı çileden çıkardı! Manchester City-PSG maçından sonra…
Son dakika: Galatasaray Marsilya karşısında zafere koştu! Avrupa’da bir üst tur garanti…
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, kaç ay sonra bitecek? CTE 2021 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, ertelendi mi? İşte son durum!
WBC şampiyonu Tyson Fury'den Joshua ve Usyk maçıyla ilgili çarpıcı itiraf!
Son dakika | Ayasofya'da taşların arasından İbranice yazı çıktı!
Mansur Yavaş'tan milyonluk kıyak! Halkın parasını arkadaşına peşkeş çekti
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni adres Konferans Ligi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA