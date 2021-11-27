Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Abdülkadir Ömür, bir ilk için Karagümrük karşısında
Giriş Tarihi: 27.11.2021 14:03

Abdülkadir Ömür, bir ilk için Karagümrük karşısında

İHA
Abdülkadir Ömür, bir ilk için Karagümrük karşısında

Son haftalardaki performansıyla beğeni toplayan Trabzonspor'un yetenekli oyuncusu Abdülkadir Ömür, futbol kariyerinde bir ilk gerçekleştirmek için Karagümrük karşısına çıkacak.

Süper Lig'in 13. haftasını 33 puanla lider kapatan Trabzonspor'da, genç oyuncu Abdülkadir Ömür'ün de yükselen performansı dikkat çekiyor. Son iki haftada oynanan Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarını boş geçmeyerek rakip fileleri birer kez havalandıran yetenekli oyuncu, Fatih Karagümrük karşısında gol ya da goller bulması halinde futbol kariyerinde bir ilke imza atmış olacak.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de üst üste 2 gol atan oyuncu, yarın deplasmanda oynanacak olan maçta da gol bulması halinde futbol kariyerinde ilk kez üst üste 3 maçta gol bulmuş olacak. Ligin ilk 13 haftalık bölümünde 12 maçta 730 dakika görev yapan genç futbolcu, geçtiğimiz sezon ise 23 maçta bin 1518 dakika forma giyerek 2 gol atmıştı.

TRABZONSPOR, KARAGÜMRÜK'E PUAN VERMİYOR
Süper Lig'in 14. haftasında. evinde yenilgi yüzü görmeyen Fatih Karagümrük ile namağlup liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor karşı karışa gelecek. Bordo-mavililer, ligde 4 kez karşılaştığı rakibine ise hiç puan vermedi. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Deplasmanda 24 maçtır yenilmeyen Trabzonspor, 12 maçtır evinde maç kaybetmeyen Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Bu sezon ligde namağlup yoluna devam eden Trabzonspor, şampiyonluk yarışında bir engeli daha kayıpsız geçmek istiyor. Ev sahibi Fatih Karagümrük ise evinde oynayacağı maçı kazanarak bordo-mavililere 'dur' demenin planlarını yapıyor.

İki takım Spor Toto Süper Lig'de bugüne kadar 4 kez karşılaştı. Söz konusu maçların tamamını kazanan bordo-mavililer rakibine hiç puan vermedi. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçlarda Bordo-Mavililer sahadan 2-0 ve 2-1'lik skorlarla ayrıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Çiftçiye dev destek ödemesi geliyor! 2022 için detaylar netleşti
Asgari ücrette son dakika: Kıdem tazminatında 11 bin TL dönemi
Döviz kurları üzerinden manipülasyon araştırılacak: Başkan Erdoğan talimat verdi
SON DAKİKA | FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kaçışına ilişkin yeni bilgiler ilk kez A Haber'de açıklandı! "Şüpheli tavırları Öksüz'ü ele verdi"
SON DAKİKA: İl Sağlık Müdürü duyurdu! İstanbul birkaç hafta içerisinde...
Son dakika haberi! TURKOVAC için geri sayım! Hibrit olarak kullanılabilecek
Son dakika haberi: AK Parti'den anket açıklaması: Cumhur İttifakı'nın son oy oranı...
Türkiye dinamikleri değiştirecek: Enerjide büyük avantaj
Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor
Ali Akman golleriyle büyülemeye devam ediyor! Takımının en golcüsü...
ARKADAŞINA GÖNDER
Abdülkadir Ömür, bir ilk için Karagümrük karşısında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA