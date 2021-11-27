Abdülkerim ve Cenk hamlesi

Yaz transferleri beklentileri karşılayamayan Beşiktaş, ara dönemde stoper ve forvet bölgelerine takviye yapmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar defansın göbeği için Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'yı yeniden gündemine aldı. Yeşilbeyazlılar,oyuncunun sezonsonunda bedavaya gitmesiniengellemek için sözleşmesiniüç yıl uzattı. Beşiktaş, bu transferi, futbolcu takası ve bir miktar para ödeyerek çözmek istiyor. Takas teklifi kabul görmezse önerilen bonservis miktarı artırılacak. Kartal, gol sorununu da eski forveti Cenk Tosun'la çözmenin hesaplarını yapıyor. Yaşadığı sakatlık sonrası iyileşsede forma şansı bulamayan30 yaşındaki futbolcuya6 ay için İngiliz ekibindekazandığı rakam olan 3.8 milyonEuro'nun 4'te biri önerilecek. Rakamın düşük olmasının nedeni ise sezon sonu boşa çıkan Cenk'le düşünülen uzun vadeli plan ve kulübün ödeme limitleri.
DERBİYE KADAR3'TE 3 HESABI Lider Trabzon'un 13 puan gerisine düşenBeşiktaş, üst üste oynayacağı üç maçıkazanıp, Kadıköy'e firesiz gitmek istiyor
ÜST üste gelen kötü sonuçlarla liderlik yarışında çok gerilerde kalan Beşiktaş, gözünü Giresunspor, Kasımpaşa ve Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmalara çevirdi. Bu maçların ardından F.Bahçe ile deplasmanda çok kritik bir derbiye çıkacak olan Kartal, Kadıköy'e 3'te 3 yaparak gitmeyi hedefliyor. Teknik heyetin amacı ise lig arasına kadar zirveyle 13 puanlık farkı minimuma indirmek ve yapılacak takviyelerle ikinci yarıda şampiyonluk yolunda iddialı konuma gelmek.
SALİH UÇAN ŞOKU! KADRODA YOK
BEŞIKTAŞ'TA 2-1 kaybedilen Ajax maçında net fırsatlardan yararlanamayan Larin, Giresun karşısında yedek soyunacak. Teknik heyetin ileri uçta Batshuayi'ye görev vereceği öğrenildi. Kartal'da sürprizbir gelişme de yaşandı. Hiçbir sakatlığıbulunmayan Salih Uçan, teknik heyettercihiyle kadroya alınmadı.