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Giriş Tarihi: 27.11.2021

Abdülkerim ve Cenk hamlesi

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Abdülkerim ve Cenk hamlesi

Kartal, Konya ile sözleşmesini uzatan Abdülkerim Bardakçı ve Everton forması giyen Cenk Tosun’u kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor

Yaz transferleri beklentileri karşılayamayan Beşiktaş, ara dönemde stoper ve forvet bölgelerine takviye yapmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar defansın göbeği için Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'yı yeniden gündemine aldı. Yeşilbeyazlılar, oyuncunun sezon sonunda bedavaya gitmesini engellemek için sözleşmesini üç yıl uzattı. Beşiktaş, bu transferi, futbolcu takası ve bir miktar para ödeyerek çözmek istiyor. Takas teklifi kabul görmezse önerilen bonservis miktarı artırılacak. Kartal, gol sorununu da eski forveti Cenk Tosun'la çözmenin hesaplarını yapıyor. Yaşadığı sakatlık sonrası iyileşse de forma şansı bulamayan 30 yaşındaki futbolcuya 6 ay için İngiliz ekibinde kazandığı rakam olan 3.8 milyon Euro'nun 4'te biri önerilecek. Rakamın düşük olmasının nedeni ise sezon sonu boşa çıkan Cenk'le düşünülen uzun vadeli plan ve kulübün ödeme limitleri.

DERBİYE KADAR 3'TE 3 HESABI
Lider Trabzon'un 13 puan gerisine düşen Beşiktaş, üst üste oynayacağı üç maçı kazanıp, Kadıköy'e firesiz gitmek istiyor
ÜST üste gelen kötü sonuçlarla liderlik yarışında çok gerilerde kalan Beşiktaş, gözünü Giresunspor, Kasımpaşa ve Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmalara çevirdi. Bu maçların ardından F.Bahçe ile deplasmanda çok kritik bir derbiye çıkacak olan Kartal, Kadıköy'e 3'te 3 yaparak gitmeyi hedefliyor. Teknik heyetin amacı ise lig arasına kadar zirveyle 13 puanlık farkı minimuma indirmek ve yapılacak takviyelerle ikinci yarıda şampiyonluk yolunda iddialı konuma gelmek.

SALİH UÇAN ŞOKU! KADRODA YOK
BEŞIKTAŞ'TA 2-1 kaybedilen Ajax maçında net fırsatlardan yararlanamayan Larin, Giresun karşısında yedek soyunacak. Teknik heyetin ileri uçta Batshuayi'ye görev vereceği öğrenildi. Kartal'da sürpriz bir gelişme de yaşandı. Hiçbir sakatlığı bulunmayan Salih Uçan, teknik heyet tercihiyle kadroya alınmadı.

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Abdülkerim ve Cenk hamlesi
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