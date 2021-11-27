Aslan gibi çıkış!

Beşiktaş, Ajax’a; Fenerbahçe de sıralamadaki rakiplerimizden Yunanistan takımı Olympiakos’a mağlup olurken, G.Saray’ın galibiyeti ile 25.900 puana ulaşıp 16. basamağa yerleştik
Avrupa kupalarında 5. maçlar geride kalırken Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 2 basamak birden yükselmeyi başardı. 3takım ile devam ettiğimiz Avrupa maratonundaBeşiktaş, Ajax'a evinde 2-1 yenilirken, F.Bahçede Olympiakos deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetile döndü. Haftanın puan kazandıran takımıise G.Saray oldu. Sarı-kırmızılılar 4-2'lik Marsilya zaferi ile birlikte en büyük katkıyı yaparken, 25.100 puanla 18. sırada girdiğimiz haftayı 25.900 puan ile 16. bitirmemizi sağladı.
KANARYA İLE BÜYÜK FIRSAT KAÇTI
Ülke puanı sıralamasında 15. durumdaki rakibimiz olan Yunanistan'ın temsilcisi Olympiakos'a Atina'da F.Bahçe'nin yenilmesi ise en büyük yarayı verdi. Komşu, 25.950 puanla bir sıra üstümüzde bulunurken Kanarya kazansaydı sıralamada Yunanistan'ı geçebilecektik. Beşiktaş,Avrupa kupalarına veda ederken G.Saray UEFAAvrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi. F.Bahçe ise son maçın ardından artık Konferans Ligi'nde boy gösterecek. İki takım ile yola devam edecek olan Türkiye, sezonuilk 15 sıra içinde kapatamazsa Avrupa'ya gidecektakım sayımız 4'e düşecek ve Avrupa Ligi yerine 3 takımımızda Konferans Ligi'nde mücadele edecek.