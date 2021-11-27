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Giriş Tarihi: 27.11.2021

Aslan gibi çıkış!

SUAT UMURHAN
Aslan gibi çıkış!

Beşiktaş, Ajax’a; Fenerbahçe de sıralamadaki rakiplerimizden Yunanistan takımı Olympiakos’a mağlup olurken, G.Saray’ın galibiyeti ile 25.900 puana ulaşıp 16. basamağa yerleştik

Avrupa kupalarında 5. maçlar geride kalırken Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 2 basamak birden yükselmeyi başardı. 3 takım ile devam ettiğimiz Avrupa maratonunda Beşiktaş, Ajax'a evinde 2-1 yenilirken, F.Bahçe de Olympiakos deplasmanından 1-0'lık mağlubiyet ile döndü. Haftanın puan kazandıran takımı ise G.Saray oldu. Sarı-kırmızılılar 4-2'lik Marsilya zaferi ile birlikte en büyük katkıyı yaparken, 25.100 puanla 18. sırada girdiğimiz haftayı 25.900 puan ile 16. bitirmemizi sağladı.

KANARYA İLE BÜYÜK FIRSAT KAÇTI
Ülke puanı sıralamasında 15. durumdaki rakibimiz olan Yunanistan'ın temsilcisi Olympiakos'a Atina'da F.Bahçe'nin yenilmesi ise en büyük yarayı verdi. Komşu, 25.950 puanla bir sıra üstümüzde bulunurken Kanarya kazansaydı sıralamada Yunanistan'ı geçebilecektik. Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda ederken G.Saray UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi. F.Bahçe ise son maçın ardından artık Konferans Ligi'nde boy gösterecek. İki takım ile yola devam edecek olan Türkiye, sezonu ilk 15 sıra içinde kapatamazsa Avrupa'ya gidecek takım sayımız 4'e düşecek ve Avrupa Ligi yerine 3 takımımız da Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

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