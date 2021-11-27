Başakşehir Lis’e takıldı

SÜPER Lig'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinden sonra 5 maçını da kazanan Medipol Başakşehir, dün sahasında Altay'la 0-0 berabere kaldı. Turuncu-lacivertlilerin yüzde 80'e 20 topla oynama üstünlüğü kurduğu karşılaşmada 20'de Okaka'nın kafa vuruşu üstten auta çıktı. 30'da Başakşehir'in Okaka ile attığı gol ofsayt gerekçisiyle iptal edilirken, 34'te bu kez Gulbrandsen'in şutu auta gitti. 38'de yine Okaka, bu kez kaleci Lis'e takıldı. Altay'ın Polonyalı file bekçisi Lis,62'de Berkay, 65'te Aleksic, 71'de deVisca'nın şutunu kurtardı. Başakşehir'in galibiyet serisi biterken, İzmir ekibinin 3 puan hasreti 7 maça çıktı (5M/2B).