Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başakşehir Lis’e takıldı
Giriş Tarihi: 27.11.2021

Başakşehir Lis’e takıldı

Başakşehir Lis’e takıldı
SÜPER Lig'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinden sonra 5 maçını da kazanan Medipol Başakşehir, dün sahasında Altay'la 0-0 berabere kaldı. Turuncu-lacivertlilerin yüzde 80'e 20 topla oynama üstünlüğü kurduğu karşılaşmada 20'de Okaka'nın kafa vuruşu üstten auta çıktı. 30'da Başakşehir'in Okaka ile attığı gol ofsayt gerekçisiyle iptal edilirken, 34'te bu kez Gulbrandsen'in şutu auta gitti. 38'de yine Okaka, bu kez kaleci Lis'e takıldı. Altay'ın Polonyalı file bekçisi Lis, 62'de Berkay, 65'te Aleksic, 71'de de Visca'nın şutunu kurtardı. Başakşehir'in galibiyet serisi biterken, İzmir ekibinin 3 puan hasreti 7 maça çıktı (5M/2B).

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kaçışına ilişkin yeni bilgiler ilk kez A Haber'de açıklandı! "Şüpheli tavırları Öksüz'ü ele verdi"
SON DAKİKA | Çiftçiye dev destek ödemesi geliyor! Bakan Pakdemirli detayları paylaştı
Son dakika haberi: AK Parti'den anket açıklaması: Cumhur İttifakı'nın son oy oranı...
SON DAKİKA: Dünya Kupası yolunda zor kura! A Milli Futbol Takımımızın rakibi belli oldu...
Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor
Asgari ücrette son dakika: Kıdem tazminatında 11 bin TL dönemi
Son dakika: Bakan Koca'dan kritik açıklama! 5 ülke ile sınırlar kapatıldı
Son dakika! DSÖ'den yeni varyant açıklaması: Yüksek bulaşma riski taşıyor
SON DAKİKA | Bitcoin ve kripto paralar tepetaklak! Bitcoin ayı piyasasına mı girdi?
TÜGVA'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davası açtı
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir Lis’e takıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA