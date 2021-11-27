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Giriş Tarihi: 27.11.2021 14:58 Son Güncelleme: 27.11.2021 15:05

CANLI | Çaykur Rizespor sahasında Kayserispor'u ağırlıyor

CANLI | Çaykur Rizespor sahasında Kayserispor’u ağırlıyor

Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Kritik karşılaşma öncesi son maçını kaybeden Çaykur Rizespor da son 2 maçında galip gelemeyen Kayserispor da çıkış arıyor. Maç öncesinde Çaykur Rizespor 7 puanla ligin son sırasında, 16 puanlı Kayserispor ise 12. sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor - Kayserispor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Kritik karşılaşma öncesi son maçını kaybeden Çaykur Rizespor da son 2 maçında galip gelemeyen Kayserispor da çıkış arıyor. Maç öncesinde Çaykur Rizespor 7 puanla ligin son sırasında, 16 puanlı Kayserispor ise 12. sırada yer alıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇININ 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Fabricio, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Sabo, Boyd, Boldrin, Aminu, Pohjanpolo

Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Campanharo, Kemen, Mustafa, İlhan, Gavranovic

ÇAYKUR RİZESPOR 0 - 0 KAYSERİSPOR

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CANLI | Çaykur Rizespor sahasında Kayserispor'u ağırlıyor
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