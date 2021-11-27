CANLI | Çaykur Rizespor sahasında Kayserispor’u ağırlıyor

Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Kritik karşılaşma öncesi son maçını kaybeden Çaykur Rizespor da son 2 maçında galip gelemeyen Kayserispor da çıkış arıyor. Maç öncesinde Çaykur Rizespor 7 puanla ligin son sırasında, 16 puanlı Kayserispor ise 12. sırada yer alıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇININ 11'LERİ



Çaykur Rizespor: Gökhan, Fabricio, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Sabo, Boyd, Boldrin, Aminu, Pohjanpolo



Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Campanharo, Kemen, Mustafa, İlhan, Gavranovic

ÇAYKUR RİZESPOR 0 - 0 KAYSERİSPOR

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