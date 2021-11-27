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Giriş Tarihi: 27.11.2021

Cengiz’i değil Kerem’i alalım

MEHMET ÖZCAN
Cengiz’i değil Kerem’i alalım

Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonu için henüz karar vermeyen Marsilya, Kerem’i izleyince frene bastı. Genç yıldız, Fransızlar’ın radarında

Sezon başında Roma'dan Cengiz Ünder'i kiralayan Marsilya, milli oyuncunun sözleşmesine 12 milyon Euro satın alma opsiyonu koydurdu. Ancak Avrupa Ligi'ndeki maçlar, Fransız yetkililerin kafasını karıştırdı. Galatasaray deplasmanı için İstanbul'a gelen Marsilya cephesi, 4-2 kaybettikleri maçta Kerem Aktürkoğlu'na hayran kaldı. Lyon ve Nantes'ın ardından Kerem'i transfer listesine alan Marsilya, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu yakından takip edecek. Fransız ekibinde sezon sonunda Cengiz yerine Kerem'e yatırım yapılması yönünde görüşler dile getirilmeye başlandı.

KOŞ BERKAN KOŞ!
Milli oyuncu, Marsilya maçında 16.3 km mesafe kat ederek Avrupa Ligi'nde sezon rekorunu kırdı
Aslan'ın orta sahadaki dinamosu Berkan Kutlu, Marsilya maçı performansı ile haftaya damgasını vurdu. 23 yaşındaki oyuncu, 3 kez ikili mücadele kazanıp 1 top kaptı, 1 kez de pas arası yaptı. Ancak genç futbolcunun asıl başarı kalemi ise koşu mesafesi oldu. Marsilya karşısında toplam 16.3 km koşarak inanılması güç bir seviyeye ulaşan Berkan, UEFA Avrupa Ligi'nin de bu sezonki rekorunu kırmayı başardı.

DİPTEN ZIRVEYE
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne dördüncü torbadan katılan Galatasaray, liderlik koltuğuna bu seviyeden gelerek oturan tek takım durumunda.

CICALDAU DİNLENECEK
MARSİLYA maçında sakatlık yaşayan Kerem Aktürkoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cicaldau'nun ise tedbir amaçlı Yeni Malatya maçında dinlendirilmesi bekleniyor.

3 FUTBOLCU HAFTANIN 11'İNDE
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın ilk 11'ine üç G.Saraylı seçildi. UEFA'nın açıkladığı kadroda kalede Muslera yer alırken Marcao ve Feghouli de kendilerine yer buldu. Feghouli, Marsilya maçını bir gol ve bir asist ile kapatmıştı...

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Cengiz’i değil Kerem’i alalım
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