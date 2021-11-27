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Giriş Tarihi: 27.11.2021 20:27

Christian Luyindama'ya şok! Polisler aracını gümrüğe çekti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Christian Luyindama’ya şok! Polisler aracını gümrüğe çekti

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Kongolu Christian Luyindama trafik polislerine yakalandı. Yıldız futbolcunun yabancı plakalı lüks Cipinin 10 ay önce gümrükten çıkış yapması gerektiği tespit edildi. Araç Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce gümrüğe gönderildi oyuncuya cezai işlem uygulandı.

İstanbul'da aralıksız olarak etkin denetimler yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün saat 19.00 sıralarında 01 Güney yol Okmeydanı ayrımı emniyet şeridi üzerinde hareketsiz halde duran araçtan şüphelendi.

Yabancı plakalı aracın yanına giden ekipler sorgulama yaptıklarında aracın Galatasaraylı yıldız futbolcu Luyındama'ya ait olduğunu belirledi.

Denetimler sırasında aracın 22 Ocak 2021 tarihinde gümrük çıkışı yapılması gerektiği ve bu tarihi yaklaşık 10 ay geçirdiği tespit edildi. Aracın şoför tarafında oturan Galatasaray Futbol Takımı oyuncularından Chrıstian Nekadıo Luyındama'ya KTK'nın 47/1-d maddesinde cezai işlem uygulandı.

Ayrıca araç çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi.

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Christian Luyindama'ya şok! Polisler aracını gümrüğe çekti
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