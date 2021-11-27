Christian Luyindama’ya şok! Polisler aracını gümrüğe çekti

İstanbul'da aralıksız olarak etkin denetimler yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün saat 19.00 sıralarında 01 Güney yol Okmeydanı ayrımı emniyet şeridi üzerinde hareketsiz halde duran araçtan şüphelendi.

Yabancı plakalı aracın yanına giden ekipler sorgulama yaptıklarında aracın Galatasaraylı yıldız futbolcu Luyındama'ya ait olduğunu belirledi.

Denetimler sırasında aracın 22 Ocak 2021 tarihinde gümrük çıkışı yapılması gerektiği ve bu tarihi yaklaşık 10 ay geçirdiği tespit edildi. Aracın şoför tarafında oturan Galatasaray Futbol Takımı oyuncularından Chrıstian Nekadıo Luyındama'ya KTK'nın 47/1-d maddesinde cezai işlem uygulandı.

Ayrıca araç çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi.