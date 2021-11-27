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Giriş Tarihi: 27.11.2021

Demir gülemedi

Demir gülemedi
LİGDE son iki karşılaşmasını kazanan Adana Demirspor, toplamda sadece iki kez galip gelebilen Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele 0-0 sona ererken iki takım da istediğini alamadı. 2 haftalık galibiyet serisine son veren Mavi Şimşekler, 20 puanla 10. sırada yer alırken, 10 puanda kalan İstanbul ekibi ise son sıralardan kurtulamadı. Adana'daki ilk yarıda kısır futbol vardı. 50. dakikada Adana Demirspor'un kornerinde Samet'in kafa vuruşu üst direğe çarpıp auta gitti. 86'da bu kez Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan'ın şutu direkte patladı. Bir dakika sonra kaleciyle karşı karşıya kalan Umut'un şutunda Muric gole izin vermedi. Son dakikalarda iki takım oyuncuları arasında çıkan gerginlikte hakeme itiraz eden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Hakan Kutlu, kırmızı kart gördü.

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Demir gülemedi
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