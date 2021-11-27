Demir gülemedi

LİGDE son iki karşılaşmasını kazanan Adana Demirspor, toplamda sadece iki kez galipgelebilen Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele 0-0 sona ererken iki takım da istediğini alamadı. 2 haftalık galibiyet serisine son veren Mavi Şimşekler, 20 puanla 10. sırada yer alırken, 10 puanda kalan İstanbul ekibi ise son sıralardan kurtulamadı. Adana'daki ilk yarıda kısır futbol vardı. 50. dakikada AdanaDemirspor'un kornerinde Samet'in kafavuruşu üst direğe çarpıp auta gitti. 86'da bu kez Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan'ın şutu direkte patladı. Bir dakika sonra kaleciyle karşı karşıya kalan Umut'un şutunda Muric gole izin vermedi. Son dakikalarda iki takımoyuncuları arasında çıkan gerginlikte hakemeitiraz eden Kasımpaşa'nın teknik direktörüHakan Kutlu, kırmızı kart gördü.