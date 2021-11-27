A Milli Takımımız'ın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turundaki ilk rakibi belli oldu. Zürih'te Alman efsanesi Lothar Matthaus'un çektiği kurada C yoluna düşen Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi Cristiano Ronaldo'nun takımı Portekiz oldu. Ay-Yıldızlılar seri başı olmadığı için tek maç üzerinden yapılacak mücadeleyi deplasmanda oynayacak.
Portekiz'i geçmemiz halinde ise final için İtalya-Kuzey Makedonya galibiyle karşılaşacağız. Portekiz'i elersek bir sonraki maç evimizde olacak. Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart 2022, finaller ise 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü, Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.
KUNTZ: BEN UMUTLUYUM
A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kuranın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "En zor yol C yoluydu, biz de oraya düştük. Ancak göreve başladığımdan beri takım olarak, ekip olarak gördüklerim bana umut veriyor. Buraya kadar çok iyi geldik. Bundan sonra neler olacak göreceğiz."
FRANSA'DA ŞAMPİYON OLDU
Portekiz, elemelerde A Grubu'nda 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle Sırbistan'ın gerisinde kalarak hayal kırıklığı yaşadı. Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nda zafere uzanan Portekiz, 2019 Uluslar Ligi'ni de şampiyon kapattı. Ülkenin en büyük silahı 36 yaşındaki kaptanı Cristiano Ronaldo...
Manchester City'de oynayan Bernardo Silva, PSG'de forma giyen Nuno Mendes ve Danilo Pereira, Liverpool'dan Diogo Jota ve Atletico Madrid'in yıldızı Joao Felix, Portekiz'in önemli isimleri.
BÜLENT TİMURLENK: TER, DUA, FUTBOL ŞANSI...
Play-off'a seri başı kalamamak başımıza çorap örecekti. Fazlası oldu… Bundan daha kötü kura da olmaz zaten. Yarı finali deplasmanda oynamak önemli bir handikap. Bunu Portekiz'de oynuyorsanız, ardından karşınıza çıkacak olan takım İtalya…
Yani son 2 Avrupa Şampiyonası'nın sahipleri bu takımlar. Sonuçlar ne olursa olsun Portekiz ve İtalya'dan birisi de Dünya Kupası'na gidemeyecek. Ronaldo, kariyerinin son Dünya Kupası'na gidebilmek için bütün ülkeyi ayağa kaldıracak. Mancini de kazandığı kupanın ardından elbette bu finalleri babasıyla birlikte izlemek istemez…
Yapmamız gereken, Avrupa Şampiyonası'nda eleme grubunda son Dünya şampiyonu Fransa'yı yenip, berabere kaldığımız maçlardaki defansif organizasyonu geri kazanmak. Sonrası ter, dua, futbol şansı. Yolları açık olsun.