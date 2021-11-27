



KUNTZ: BEN UMUTLUYUM

A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kuranın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "En zor yol C yoluydu, biz de oraya düştük. Ancak göreve başladığımdan beri takım olarak, ekip olarak gördüklerim bana umut veriyor. Buraya kadar çok iyi geldik. Bundan sonra neler olacak göreceğiz."