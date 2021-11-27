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Giriş Tarihi: 27.11.2021 14:53 Son Güncelleme: 27.11.2021 15:08

Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı! 3 oyuncu eksik...

Galatasaray’ın kamp kadrosu açıklandı! 3 oyuncu eksik...

Süper Lig'de 14. hafta heyecanı devam ediyor. Hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-2 yenen Galatasaray, pazar günü Yeni Malatyaspor'a karşı deplasmanda mücadele verecek. Maç öncesi kamp kadrosunu açıklayan Galatasaray'da 3 oyuncu kadroda yer almadı.

Süper Lig'de bu hafta Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek olan Galatasaray'ın maç öncesi kamp kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda 3 oyuncu yer almadı.

GALATASARAY'DA 3 OYUNCU KADRODA YER ALMADI

Hafta içi Marsilya'yı 4-2 mağlup eden Galatasaray, yüzünü lige çevirdi. Yeni Malatyaspor öncesi kamp kadrosunu açıklayan Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Arda Turan, Sacha Boey ve Oğulcan Çağlayan kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Ana bölümünde taktik çalışma yapılan antrenman, soğuma hareketleriyle sona erdi.

Avrupa Ligi gruplarına dördüncü torbadan katılan Galatasaray; İtalyan ekibi Lazio, Fransız temsilcisi Marsilya ve Rus takımı Lokomotiv Moskova ile eşleşti. Avrupa Ligi klasmanı için son derece güçlü bir grup olarak adlandıran turnuvada sarı-kırmızılılar müthiş bir grafik çizdi.

Geride kalan 5 haftada 11 puan toplayan Galatasaray, grubunda lider durumda yer alıyor. Kura çekimine son sırada giren Aslan, 11 puanla gruba damga vurdu. Cimbom bu alanda Avrupa Ligi'nde bunu başarabilen tek takım oldu.

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Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı! 3 oyuncu eksik...
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