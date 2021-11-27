Galatasaray’ın kamp kadrosu açıklandı! 3 oyuncu eksik...

GALATASARAY'DA 3 OYUNCU KADRODA YER ALMADI

Hafta içi Marsilya'yı 4-2 mağlup eden Galatasaray, yüzünü lige çevirdi. Yeni Malatyaspor öncesi kamp kadrosunu açıklayan Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Arda Turan, Sacha Boey ve Oğulcan Çağlayan kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Ana bölümünde taktik çalışma yapılan antrenman, soğuma hareketleriyle sona erdi.