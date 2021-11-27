Galatasaray’ın kamp kadrosu açıklandı! 3 oyuncu eksik...

Süper Lig'de bu hafta Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek olan Galatasaray'ın maç öncesi kamp kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda 3 oyuncu yer almadı.
GALATASARAY'DA 3 OYUNCU KADRODA YER ALMADI
Hafta içi Marsilya'yı 4-2 mağlup eden Galatasaray, yüzünü lige çevirdi. Yeni Malatyaspor öncesi kamp kadrosunu açıklayan Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Arda Turan, Sacha Boey ve Oğulcan Çağlayan kadroda yer almadı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Ana bölümünde taktik çalışma yapılan antrenman, soğuma hareketleriyle sona erdi.
Avrupa Ligi gruplarına dördüncü torbadan katılan Galatasaray; İtalyan ekibi Lazio, Fransız temsilcisi Marsilya ve Rus takımı Lokomotiv Moskova ile eşleşti. Avrupa Ligi klasmanı için son derece güçlü bir grup olarak adlandıran turnuvada sarı-kırmızılılar müthiş bir grafik çizdi.
Geride kalan 5 haftada 11 puan toplayan Galatasaray, grubunda lider durumda yer alıyor. Kura çekimine son sırada giren Aslan, 11 puanla gruba damga vurdu. Cimbom bu alanda Avrupa Ligi'nde bunu başarabilen tek takım oldu.