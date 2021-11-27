Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gaziantepli Dicko'dan Konyaspor yorumu: Bulunduğu yeri hak eden bir takım
Giriş Tarihi: 27.11.2021 09:54

Gaziantepli Dicko'dan Konyaspor yorumu: Bulunduğu yeri hak eden bir takım

AA
Gaziantepli Dicko’dan Konyaspor yorumu: Bulunduğu yeri hak eden bir takım

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Gaziantep FK'nin forvet oyuncusu Nouha Dicko, iç sahadaki yenilmezlik serisini devam ettirmek istediklerini ifade etti.

Dicko, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trabzonspor maçında iyi oyun ortaya koyduklarını söyledi. Bu sezon evlerinde oynadıkları hiçbir maçı kaybetmediklerini hatırlatan 29 yaşındaki oyuncu, bu seriyi devam ettirmek istediklerini dile getirdi.

"BU MAÇI KAZANIP SERİ YAPMAK İSTİYORUZ"
Takım olarak Konyaspor maçına iyi hazırlandıklarını aktaran Dicko, şunları kaydetti:

"Konyaspor gerçekten çok iyi bir takım. Şu an bulunduğu yeri hak eden bir takım. Ligin başından beri çok iyi top oynuyorlar. Bunu her maç seyredenlere gösteriyorlar. Biz evimizde oynuyoruz. Onların aslında buraya gelip maçı kazanamayacaklarını bizim göstermemiz gerekiyor. Biz iyi bir performans göstererek, iyi bir sıralamaya girerek, Göztepe maçıyla bunu taçlandırmak istiyoruz. Bu maçta 3 puan kazanıp, ondan sonra seri yapmak istiyoruz."

"TRABZONSPOR BİREYSEL ANLAMDA EN İYİ MAÇIMDI"
Trabzonspor karşılaşmasında hakem kararlarının maçın önüne geçtiğini savunan Dicko, ortaya koydukları güzel oyunun geri plana itildiğini vurguladı.

Sezon başından beri iyi bir performans ortaya koyduğunu anlatan Dicko, "Ben de fazla gol atmak isterdim ama futbolda her şey hesaba uymuyor. Sahaya öyle girip gol atmanız kolay olmuyor. Trabzonspor maçı benim sezon boyunca bireysel anlamda en iyi maçımdı. Takıma iyi katkı verdiğimi düşünüyorum. Bazı kararlar adil olmayınca, benim iyi oyunumun ehemmiyetim kalmadı. Önümüzdeki maçlarda gol sayısını arttırmak benim de öncelikli hedefim" değerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Çiftçiye dev destek ödemesi geliyor! 2022 için detaylar netleşti
SON DAKİKA | FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kaçışına ilişkin yeni bilgiler ilk kez A Haber'de açıklandı! "Şüpheli tavırları Öksüz'ü ele verdi"
Son dakika haberi: AK Parti'den anket açıklaması: Cumhur İttifakı'nın son oy oranı...
Asgari ücrette son dakika: Kıdem tazminatında 11 bin TL dönemi
SON DAKİKA: Dünya Kupası yolunda zor kura! A Milli Futbol Takımımızın rakibi belli oldu...
Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor
Son dakika: Bakan Koca'dan kritik açıklama! 5 ülke ile sınırlar kapatıldı
Son dakika haberi! TURKOVAC için geri sayım! Hibrit olarak kullanılabilecek
Ali Akman golleriyle büyülemeye devam ediyor! Takımının en golcüsü...
Son dakika! DSÖ'den yeni varyant açıklaması: Yüksek bulaşma riski taşıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantepli Dicko'dan Konyaspor yorumu: Bulunduğu yeri hak eden bir takım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA