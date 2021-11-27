Gaziantepli Dicko’dan Konyaspor yorumu: Bulunduğu yeri hak eden bir takım

Dicko, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trabzonspor maçında iyi oyun ortaya koyduklarını söyledi. Bu sezon evlerinde oynadıkları hiçbir maçı kaybetmediklerini hatırlatan 29 yaşındaki oyuncu, bu seriyi devam ettirmek istediklerini dile getirdi.

"BU MAÇI KAZANIP SERİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Takım olarak Konyaspor maçına iyi hazırlandıklarını aktaran Dicko, şunları kaydetti:

"Konyaspor gerçekten çok iyi bir takım. Şu an bulunduğu yeri hak eden bir takım. Ligin başından beri çok iyi top oynuyorlar. Bunu her maç seyredenlere gösteriyorlar. Biz evimizde oynuyoruz. Onların aslında buraya gelip maçı kazanamayacaklarını bizim göstermemiz gerekiyor. Biz iyi bir performans göstererek, iyi bir sıralamaya girerek, Göztepe maçıyla bunu taçlandırmak istiyoruz. Bu maçta 3 puan kazanıp, ondan sonra seri yapmak istiyoruz."