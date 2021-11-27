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Giriş Tarihi: 27.11.2021 15:57

İstanbulspor - Altaş Denizlispor maçında kazanan çıkmadı!

DHA
İstanbulspor - Altaş Denizlispor maçında kazanan çıkmadı!

Spor Toto 1'inci Lig'de 14. hafta heyecanı devam ediyor. Bugünkü maçta karşı karşıya gelen İstanbulspor ile Denizlispor sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Spor Toto 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Altaş Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 68'inci dakikada Melih kaydederken, deplasman ekibinin golü ise 81'inci dakikada Ömer'den geldi.

GOLLER: Dk. 68 Melih (İstanbulspor), Dk. 81 Ömer (Altaş Denizlispor)

SARI KARTLAR: Alperen, Emrecan, Oğuzhan (İstanbulspor), Ömer, Muhammed, Onazi (Altaş Denizlispor)

İSTANBULSPOR: Alperen- Oğuzhan, Ologo, Emrecan (Dk. 46 Okan), Ali, Melih (Dk. 89 Cajic), Topalli (Dk. 84 Berkay), Muammer (Dk. 59 Ferhat), Eslem, Ethemi (Dk. 89 Emir Kaan), İbrahim

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Stachowiak- Hakan (Dk. 89 Onazi), Oğuz, Schwechlen, Özer, Aissati, İlhan (Dk. 73 Asım), Gökhan (Dk. 73 Okan), Muhammed, Ömer, Mayi (Dk. 57 Mustafa)

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İstanbulspor - Altaş Denizlispor maçında kazanan çıkmadı!
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