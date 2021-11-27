İşte yeni serüven

AVRUPA Ligi D Grubu'nda 3. olan ve Frankfurt ile formalite maçına çıkacak Fenerbahçe, sonra yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Sarı-lacivertliler, çekilecek kurayla Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada bitiren takımlardan biriyle son16 turu için play-off'ta kapışacak. Henüz grup aşaması tamamlanmadı ancak şu anki sıralamayla olası rakipler şu şekilde: Roma (İtalya), Tottenham (İngiltere), Maccabi Tel-Aviv (İsrail), Partizan (Sırbistan), Karabağ (Azerbaycan), Slovan Bratislava (Slovakya), Randers (Danimarka), Slavia Prag (Çekya).