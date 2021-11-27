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Giriş Tarihi: 27.11.2021 09:36

Roberto Mancini: Harika bir kura değil, biraz daha iyi bir kura olabilirdi

AA
Roberto Mancini: Harika bir kura değil, biraz daha iyi bir kura olabilirdi

İtalya Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kuralarının kendileri için çok iyi olmadığını bununla beraber kendilerine güvendiklerini belirtti.

İtalya Futbol Federasyonu'nun sitesinde kuralara ilişkin görüşleri yer alan Mancini, "Harika bir kura değil, biraz daha iyi bir kura olabilirdi." ifadesini kullandı. Mancini, Dünya Kupası'na gitmek için play-off turunda Portekiz, Türkiye ve Kuzey Makedonya gibi takımları geride bırakmaları gerektiğini, bunların zor maçlar olduğunu ifade etti.

"HER ZAMAN KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"
Deneyimli teknik adam, Kuzey Makedonya'nın iyi bir eleme turu geçirdiğini belirterek, "Onlara karşı iyi bir maç çıkarmak gerekiyor sonrasında finali nerede oynayacağımıza bakacağız. Her zaman kendimize güveniyoruz ve pozitifiz. En önemli şey tüm oyuncuların hazır olacak olması" değerlendirmesinde bulundu.

İtalya, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda C ayağında yarı finalinde Kuzey Makedonya ile eşleşti. "Gök mavililer", Kuzey Makedonya'yı elemesi halinde Katar'daki Dünya Kupası'na katılabilmek için Portekiz-Türkiye maçının galibiyle finalde karşılaşacak.

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Roberto Mancini: Harika bir kura değil, biraz daha iyi bir kura olabilirdi
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