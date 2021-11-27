Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ronaldo yine kalplere dokundu
Giriş Tarihi: 27.11.2021

Ronaldo yine kalplere dokundu

Ronaldo yine kalplere dokundu
Golleri kadar arabaları ve ailesine verdiği önemle de dikkat çeken Cristiano Ronaldo, yine bir sosyal yardım projesi ile gündeme geldi. ABD'li şarkıcı Pink'in twitter'dan attığı "Bu yıl Noel için sizin formalarınızdan başka bir şey istemeyen birkaç çocuğa sponsor oluyorum... Fazla bir şeyleri yok ama bunu gerçekleştirmeye kararlıyım. Bana bir çift forma gönderip hayatlarını değiştirmek ister misin? Her zaman harika şeyler yaptığını biliyorum" mesajına Ronaldo'nun cevabı, "Yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Hemen formaları imzalayıp gerekli organizasyonu yapacağım. Çabaların için teşekkürler" oldu.

'BEN KENDİMİN DOKTORUYUM'
Manchester United'ın yıldıza ayrıca son yaptığı açıklama ile de dikkat çekti. 36 yaşındaki Portekizli futbolcu, "Ben kendimin doktoru, beslenme uzmanı ve zihinsel koçuyum. Doğru şeyleri yaparsanız, diğer isimlerden daha iyi olursunuz. Günde 20 dakika güneşleniyorum, bunun bana yardımcı olacağını ve iyi geleceğini biliyorum" ifadesini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kaçışına ilişkin yeni bilgiler ilk kez A Haber'de açıklandı! "Şüpheli tavırları Öksüz'ü ele verdi"
SON DAKİKA | Çiftçiye dev destek ödemesi geliyor! Bakan Pakdemirli detayları paylaştı
Son dakika haberi: AK Parti'den anket açıklaması: Cumhur İttifakı'nın son oy oranı...
SON DAKİKA: Dünya Kupası yolunda zor kura! A Milli Futbol Takımımızın rakibi belli oldu...
Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor
Asgari ücrette son dakika: Kıdem tazminatında 11 bin TL dönemi
Son dakika: Bakan Koca'dan kritik açıklama! 5 ülke ile sınırlar kapatıldı
Son dakika! DSÖ'den yeni varyant açıklaması: Yüksek bulaşma riski taşıyor
SON DAKİKA | Bitcoin ve kripto paralar tepetaklak! Bitcoin ayı piyasasına mı girdi?
TÜGVA'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davası açtı
ARKADAŞINA GÖNDER
Ronaldo yine kalplere dokundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA