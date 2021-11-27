Giresunspor maçı öncesi Sergen Yalçın’dan sürpriz karar!

FORVETE CENK TOSUN HAMLESİ OLACAK MI?

Yeşilbeyazlılar, oyuncunun sezon sonunda bedavaya gitmesini engellemek için sözleşmesini üç yıl uzattı. Beşiktaş, bu transferi, futbolcu takası ve bir miktar para ödeyerek çözmek istiyor. Takas teklifi kabul görmezse önerilen bonservis miktarı artırılacak. Kartal, gol sorununu da eski forveti Cenk Tosun'la çözmenin hesaplarını yapıyor.