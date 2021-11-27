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Giriş Tarihi: 27.11.2021 15:30 Son Güncelleme: 27.11.2021 15:37

Giresunspor maçı öncesi Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!

Giresunspor maçı öncesi Sergen Yalçın’dan sürpriz karar!

Süper Lig'de 14. haftada Giresunspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta kadroda sürpriz hamlelerin yapılması bekleniyor. Hafta içi Ajax'a 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta bugün tek hedef galibiyet. Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 13 puan gerisine düşen Şampiyonlar Ligi'nde de Ajax'ı elinden kaçıran Beşiktaş gözünü yeniden lige dikti. Beşiktaş, sırasıyla oynayacağı Giresunspor, Kasımpaşa ve Kayserispor maçlarından 9 puan çıkarmak istiyor. Beşiktaş, devre arasında yerli oyuncuların transferini bitirmeye çalışacak.

Süper Lig'de Beşiktaş, bugün evinde Giresunspor'u ağırlayacak. Maç öncesi Beşiktaş'tan son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Sergen Yalçın'ın kadroda değişiklik yapması bekleniyor.

SERGEN'DEN SÜRPRİZ HAMLE

Sergen Yalçın'ın bu akşam Giresunspor karşısında orta sahada sürpriz bir hamle yapması bekleniyor. Sergen'in Can Bozdoğan'a forma şansı vermesi bekleniyor.

ARA TRANSFERDE HAREKETLİLİK OLACAK

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 13 puan gerisine düşen Şampiyonlar Ligi'nde de Ajax'ı elinden kaçırna Beşiktaş gözünü yeniden lige dikti. Beşiktaş, sırasıyla oynayacağı Giresunspor, Kasımpaşa ve Kayserispor maçlarından 9 puan çıkarmak istiyor. Beşiktaş, devre arasında yerli oyuncuların transferini bitirmeye çalışacak.

ABDÜLKERİM BARDAÇI BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE

Yaz transferleri beklentileri karşılayamayan Beşiktaş, ara dönemde stoper ve forvet bölgelerine takviye yapmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar defansın göbeği için Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'yı yeniden gündemine aldı.

FORVETE CENK TOSUN HAMLESİ OLACAK MI?

Yeşilbeyazlılar, oyuncunun sezon sonunda bedavaya gitmesini engellemek için sözleşmesini üç yıl uzattı. Beşiktaş, bu transferi, futbolcu takası ve bir miktar para ödeyerek çözmek istiyor. Takas teklifi kabul görmezse önerilen bonservis miktarı artırılacak. Kartal, gol sorununu da eski forveti Cenk Tosun'la çözmenin hesaplarını yapıyor.

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Giresunspor maçı öncesi Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
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