Son Dakika Haberi: Dünya Kupası yolunda zor kura! A Milli Futbol Takımımızın rakibi belli oldu...

Son dakika haberi... 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne oldukça iyi bir başlangıç yapan milliler, Hollanda ve Norveç zaferlerinden sonra düşüşe geçmişti. Stefan Kuntz ile yeniden yükselişe geçen milliler, son maçta play-off biletini almayı başardı.
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi bu akşam saat 19.00'da başlayan kura çekimiyle belli oldu.
MİLLİLERİN RAKİBİ BELLİ OLDU!
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Portekiz ile eşleşti. Milli Takımımız, Portekiz'i elemesi halinde 2022 Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Türkiye'nin Portekiz'e konuk olacağı yarı final karşılaşması 24 Mart 2022'de oynanacak.
STEFAN KUNTZ: EN ZOR YOLDAYIZ
Kura çekimini değerlendiren Stefan Kuntz, "En zor yoldayız. Ancak takım olarak ben göreve başladığımdan beri gördüklerim bana büyük umut veriyor. Buraya kadar geldik, bundan sonra da neler yapabileceğimizi göreceğiz." diye konuştu.
Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.
Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.Dünya Kupası play-off kurası sonrası Stefan Kuntz'dan ilk yorum! "En zor yol..."