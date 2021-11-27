Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son Dakika Haberi: Dünya Kupası yolunda zor kura! A Milli Futbol Takımımızın rakibi belli oldu...
Giriş Tarihi: 27.11.2021 10:29 Son Güncelleme: 27.11.2021 10:29

Son Dakika Haberi: Dünya Kupası yolunda zor kura! A Milli Futbol Takımımızın rakibi belli oldu...

Son Dakika Haberi: Dünya Kupası yolunda zor kura! A Milli Futbol Takımımızın rakibi belli oldu...

Son dakika haberi... FIFA Dünya Kupası yolunda Avrupa Elemeleri'nde grubunu 2. sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımımız, play-off'lara kalmayı garantilemişti. Saat 19.00’da başlayan kura çekiminde millilerin rakibi belli oldu. A Milli Futbol Takımımız, play-off turunda Portekiz ile karşılaşacak.

Son dakika haberi... 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne oldukça iyi bir başlangıç yapan milliler, Hollanda ve Norveç zaferlerinden sonra düşüşe geçmişti. Stefan Kuntz ile yeniden yükselişe geçen milliler, son maçta play-off biletini almayı başardı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi bu akşam saat 19.00'da başlayan kura çekimiyle belli oldu.

MİLLİLERİN RAKİBİ BELLİ OLDU!

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Portekiz ile eşleşti. Milli Takımımız, Portekiz'i elemesi halinde 2022 Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Türkiye'nin Portekiz'e konuk olacağı yarı final karşılaşması 24 Mart 2022'de oynanacak.

PLAY-OFF'LARDAKİ DİĞER EŞLEŞMELER

A - YOLU
İskoçya - Ukrayna
Galler - Avusturya

B - YOLU
Rusya - Polonya
İsveç - Çek Cumhuriyet

C- YOLU
İtalya - Kuzey Makedonya
Portekiz - Türkiye

STEFAN KUNTZ: EN ZOR YOLDAYIZ

Kura çekimini değerlendiren Stefan Kuntz, "En zor yoldayız. Ancak takım olarak ben göreve başladığımdan beri gördüklerim bana büyük umut veriyor. Buraya kadar geldik, bundan sonra da neler yapabileceğimizi göreceğiz." diye konuştu.

Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.

Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.

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