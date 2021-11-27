Son Dakika Haberi: Dünya Kupası yolunda zor kura! A Milli Futbol Takımımızın rakibi belli oldu...

STEFAN KUNTZ: EN ZOR YOLDAYIZ

Kura çekimini değerlendiren Stefan Kuntz, "En zor yoldayız. Ancak takım olarak ben göreve başladığımdan beri gördüklerim bana büyük umut veriyor. Buraya kadar geldik, bundan sonra da neler yapabileceğimizi göreceğiz." diye konuştu.