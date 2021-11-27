Son dakika! Mert Günok’un dizi döndü! Golden önce kendini yere bırakmıştı...

Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste kötü sonuçlar alan Beşiktaş, 14. haftada Giresunspor'u sahasında konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı konuk ekip Giresunspor, 4-0 kazandı.
Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 22'de Diabate, 55'te Balde, 64'de Serginho ve 90'da Champness kaydetti. Beşiktaş'ta Necip Uysal, 39'da VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü.
Siyah-beyazlı taraftarlar, yenilen gollerden sonra takımı ıslıklayarak tepki gösterdi. Taraftarlar, ikinci yarıda oyuna sonradan giren Can Bozdoğan'a ise alkışlayarak destek verdi.
MERT GÜNOK BİR ANDA KENDİNİ YERE BIRAKTI
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı deneyimli kaleci Mert Günok, Giresunspor'un son golünde bir sakatlık yaşadı.
Giresunsporlu futbolcular gole giderken bir anda kendini yere bırakan tecrübeli kaleci, yerde kaldı ve Giresunspor'da Champness, boş kaleye topu ağlara gönderdi.
Beşiktaşlı futbolcular, Mert'in yerde olması nedeniyle gole itiraz ederken maçın hakemi Hüseyin Göçek, orta noktayı gösterdi.
beIN SPORTS'un verdiği bilgiye göre, bir anda kendini yere bırakan Mert Günok'un dizinin döndüğü belirtildi.