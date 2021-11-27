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Giriş Tarihi: 27.11.2021 21:08 Son Güncelleme: 27.11.2021 21:18

Son dakika! Mert Günok'un dizi döndü! Golden önce kendini yere bırakmıştı...

Son dakika! Mert Günok’un dizi döndü! Golden önce kendini yere bırakmıştı...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'u sahasında ağırlayan Beşiktaş, Vodafone Park'ta rakibine karşı ağır bir mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, sahadan 4-0 mağlup ayrılırken, bu sezon üst üste 4. mağlubiyetini aldı. Giresunspor'un son golü öncesi kendisini yere bırakan Mert Günok'un sakatlığının sebebi belli oldu.

Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste kötü sonuçlar alan Beşiktaş, 14. haftada Giresunspor'u sahasında konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı konuk ekip Giresunspor, 4-0 kazandı.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 22'de Diabate, 55'te Balde, 64'de Serginho ve 90'da Champness kaydetti. Beşiktaş'ta Necip Uysal, 39'da VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü.

Siyah-beyazlı taraftarlar, yenilen gollerden sonra takımı ıslıklayarak tepki gösterdi. Taraftarlar, ikinci yarıda oyuna sonradan giren Can Bozdoğan'a ise alkışlayarak destek verdi.

MERT GÜNOK BİR ANDA KENDİNİ YERE BIRAKTI

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı deneyimli kaleci Mert Günok, Giresunspor'un son golünde bir sakatlık yaşadı.

Giresunsporlu futbolcular gole giderken bir anda kendini yere bırakan tecrübeli kaleci, yerde kaldı ve Giresunspor'da Champness, boş kaleye topu ağlara gönderdi.

Beşiktaşlı futbolcular, Mert'in yerde olması nedeniyle gole itiraz ederken maçın hakemi Hüseyin Göçek, orta noktayı gösterdi.

beIN SPORTS'un verdiği bilgiye göre, bir anda kendini yere bırakan Mert Günok'un dizinin döndüğü belirtildi.

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Son dakika! Mert Günok'un dizi döndü! Golden önce kendini yere bırakmıştı...
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