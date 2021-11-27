Son dakika! Mert Günok’un dizi döndü! Golden önce kendini yere bırakmıştı...

Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste kötü sonuçlar alan Beşiktaş, 14. haftada Giresunspor'u sahasında konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı konuk ekip Giresunspor, 4-0 kazandı.