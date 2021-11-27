Süper Lig’de Akdeniz derbisi: Antalyaspor-Alanyaspor maçı başladı!

Süper Lig'de 14. haftada Akdeniz derbisinde Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Zorlu maçı Ali Şansalan yönetiyor. Saat 13:30'da başlayan maçta 0-0'lık skor devam ediyor. Alanyaspor'da sakatlanan Umut Güneş'in yerine Efkan Bekiroğlu ilk 11'de forma giyiyor.

CANLI SKOR - Antalyaspor 0-0 Alanyaspor

CANLI ANLATIM

Antalyaspor: Boffın, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudrıashov, Güray, Poli, Amılton, Freddy, Doğukan Sinik, Mukaıru

Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Awazıem, Mevlja, Juanfran, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Davidson, Candeıas, Emre Akbaba, Babacar

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Süper Lig tarihinde Alanyaspor'u konuk ettiği beş maçın dördünü kazanan Antalyaspor (1M), tek yenilgisini gol atamadığı tek karşılaşmada geçen sezon aldı (0-2).

-Antalyaspor ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Alanyaspor, daha önceki sekiz karşılaşmada aynı sayıda galibiyet alabilmişti (1B 5M).

-Son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Antalyaspor (1M), sezonun ilk 10 haftasında aynı sayıda galibiyet alabilmişti (3B 5M). Evinde oynadığı son karşılaşmada Altay'ı mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu sezon ilk kez üst üste iki iç saha galibiyeti almak için sahaya çıkıyor.