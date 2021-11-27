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Giriş Tarihi: 27.11.2021 13:32 Son Güncelleme: 27.11.2021 13:32

Süper Lig'de Akdeniz derbisi: Antalyaspor-Alanyaspor maçı başladı!

Süper Lig’de Akdeniz derbisi: Antalyaspor-Alanyaspor maçı başladı!

Süper Lig'te 14. hafta heyecanı devam ediyor. Bugün Akdeniz derbisinde Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Son haftaların formda takımı Alanyaspor bu maçı da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Diğer yandan inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Antalyaspor da maçı kazanmak ve üst sıralara yükselmek istiyor.

Süper Lig'de 14. haftada Akdeniz derbisinde Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Zorlu maçı Ali Şansalan yönetiyor. Saat 13:30'da başlayan maçta 0-0'lık skor devam ediyor. Alanyaspor'da sakatlanan Umut Güneş'in yerine Efkan Bekiroğlu ilk 11'de forma giyiyor.

CANLI SKOR - Antalyaspor 0-0 Alanyaspor

CANLI ANLATIM

Antalyaspor: Boffın, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudrıashov, Güray, Poli, Amılton, Freddy, Doğukan Sinik, Mukaıru

Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Awazıem, Mevlja, Juanfran, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Davidson, Candeıas, Emre Akbaba, Babacar

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Süper Lig tarihinde Alanyaspor'u konuk ettiği beş maçın dördünü kazanan Antalyaspor (1M), tek yenilgisini gol atamadığı tek karşılaşmada geçen sezon aldı (0-2).

-Antalyaspor ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Alanyaspor, daha önceki sekiz karşılaşmada aynı sayıda galibiyet alabilmişti (1B 5M).

-Son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Antalyaspor (1M), sezonun ilk 10 haftasında aynı sayıda galibiyet alabilmişti (3B 5M). Evinde oynadığı son karşılaşmada Altay'ı mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu sezon ilk kez üst üste iki iç saha galibiyeti almak için sahaya çıkıyor.

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Süper Lig'de Akdeniz derbisi: Antalyaspor-Alanyaspor maçı başladı!
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