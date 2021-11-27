Terim'den derbi sonrası 4 hamle! "Oyuncularına hep inandı"

Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen sarı-kırmızılı takımı, F.Bahçe derbisinin ardından 4 gün içinde Fatih Terim, 4 kritik dokunuşuyla ayağa kaldırdı. İşte Nef Stadı'nda alınan 2-1'lik yenilgi sonrasında yaşanan süreç:



ZAFER YEMEĞİNİ İPTAL ETMEDİ

Fenerbahçe'yi yeneceklerini düşünen Galatasaraylı yetkililer, salı gününe Ulus 29'da kutlama yemeği organize etmişti. Derbi kaybedilince programın ertelenmesi gündeme geldi ancak Fatih Terim, oyuncuların ailelerini de yemeğe çağırdı ve sarı-kırmızılı takım moral depoladı.



OYUNCULARINA HEP İNANDI

Terim, Fenerbahçe karşısında galibiyeti hak ettiklerini düşündüğü oyuncularına Marsilya karşılaşması öncesi çıktığı basın toplantısında destek mesajları gönderdi. İmparator'un bu duruşu, takımı ekstra motive etti.



CEZAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİ

TFF'den gelecek cezayı tahmin eden Fatih Terim, "Marsilya maçı, derbiden daha önemli" diyerek polemik yaratacak sorulara cevap vermedi ve sadece Avrupa Ligi'ne konsantre oldu.



İLK 11'DE NOKTA ATIŞI

Taylan'la orta sahayı kalabalık tutan Terim, Halil yerine hava toplarında daha üstün olan Mbaye Diagne'yi tercih etti. Taylan dönünce hücuma daha rahat çıkan Cicaldau, ilk 2 golde başrolü oynadı. Diagne'nin yorduğu Marsilya savunmasını Kerem, Feghouli ve Babel nakavt etti.



'MARSİLYA, TÜRKİYE'DE BATTI'

İstanbul'daki yenilgi sonrasında Fransız basını, Marsilya'yı yerden yere vurdu. Fransız medyası Galatasaray'a da övgüler yağdırırken bazı oyuncuları da göklere çıkardı. İşte başlıklar: L'Equipe: "Marsilya, Galatasaray karşısında aldığı ağır yenilgiyle Avrupa Ligi'nden elendi." Foot Mercato: "Galatasaray, Marsilya'ya karşı açık bir farkla üstünlük kurdu ve rakibini kupadan eledi." Maxifoot: "Marsilya ve UEFA Avrupa Ligi İstanbul'da bitti!" Foot-National: "Marsilya, Türkiye'de battı..."



11 YILDA 41 MAÇ KAÇTI!

PFDK'dan kırmızı kart cezası ile birlikte toplam 6 maç men cezası alan Fatih Terim, son 11 yılda Süper Lig'de toplam 41 resmi karşılaşmayı kaçıracak. Şu ana kadar 35 mücadelede ceza çeken Terim ligde 30, Türkiye Kupası'nda 3 ve TFF Süper Kupa'da da 2 maç kaçırmıştı.



105 MİLYON TL'LŞK DEV TUR GELİRİ

Gruplara katılım bedeli olarak 3.63 milyon Euro alan, 5 maçlık grup performansında da 3 galibiyet ve 2 beraberlik sonrası 2.94 milyon Euro kazanan Aslan, play-off'u garantileyip 1.05 milyon Euro prim kazandı. Aslan, toplamda 7.62 milyon Euro (105 milyon TL) alacak.



TERİM İÇİN DOSYA HAZIRLANIYOR

PFDK'dan Fatih Terim'e gelen kırmızı kart cezası hariç 5 maç men sonrasında G.Saray camiası ayağa kalktı. Sarıkırmızılı kulüp, İmparator için Tahkim Kurulu'nun yolunu tutacak ve cezanın indirilmesi için kapsamlı bir savunma dosyası hazırlayacak. Yönetim, Terim'in cezasının fazla olduğu ve daha düşük bir seviyeye ineceği görüşünde.