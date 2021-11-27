Türkiye’nin en büyük markası

"Kulüp olarak şehrin insanlarının ve taraftarlarının sosyal sorumluluğunu da taşıyan bir yapı hedefliyoruz. Sanatçısı, turizmi, sanayisi hepsi bir bütün." "Eğer şampiyon olursak ellerimi kaldırıp koşmayacağım. Ben geminin kaptanıyım. Primleri nasıl ödeyeceğimi, yeni sezonun takımını nasıl kuracağımı düşüneceğim."
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TSYD Trabzon Dergisi'ne önemli açıklamalarda bulundu. Beklemediği bir anda başkan olduğunu ve bütün hayatının değiştiğini söyleyen Ağaoğlu, "Trabzonspor gibi şampiyonluktanbaşka bir sıralamayıkabul etmeyen bir kulübegeldik. Hem ekonomisini toparlayıp hem yarışın içinde tutmak ve arzulanan başarıyı gerçekleştirmek için harcadığınız çaba, her şeyden fedakârlık etmenizi gerektiriyor. Ancak attığımız her gol, aldığımız her 3 puan, oynadığımız iyi futbol, geriye düştüğümüz zaman çevirdiğimiz her maç beni en çok sevindiren şey, işin en keyifli tarafı" dedi.
ASIL IŞ ŞAMPIYON OLUNCA
"Şampiyonluknasip olursa gelecekyılı düşüneceğim"diyen Ağaoğlu, "Rotayı çizende, gemi kaptanı da biziz. Kaptanındümeni bırakıp ellerini havayakaldırıp koşması beklenemez.Soğukkanlı olmalıyız. Şampiyonolduğumuz gün o şampiyonlukprimlerinin nasıl ödeneceğini, gelecekyıl nasıl mücadele edeceğimizi,kadronun finansmanın nasılsağlanacağını düşüneceğim. Asıl işo zaman başlıyor. Şampiyon olduğunuzzaman her şeyin yeni başladığıgündür" ifadesini kullandı.
SORUMLULUĞUMUZ ÇOK BÜYÜK
Ağaoğlu şöyle devam etti: "Trabzonspor sadece şehrin değil Türkiye'nin en önemli markası. Hedefimiz sportif başarının, spora olan katkıların yanında, bu şehrin insanlarının ve taraftarlarının sosyal sorumluluğunu omuzlarda taşıyan bir yapı. Sanatçısıyla, turizmi, endüstrisiyle, sanayisiyle bütünleşen ve bütün bu alanların hem sorumluluğunu hem de önderliğini yapacağı bir yapıya kavuşması. Sportif başarı,ekonomik istikrar,altyapı projeleri,tesisleşme, sosyal sorumlulukprojeleri. Hepsi bir bütün."
FUTBOLUN YAPISINI DEĞİŞTİRMEK İSTERDİM
"Türk futbolunda neyi değiştirmek isterdiniz?" sorusuna Ağaoğlu, "Türk futbolunun finansal ve idari anlamda iyi yönetilmesini, La Liga modelinin uygulanmasını isterdim. Federasyonun maç takvimini, transfer politikası uygulamasını, müsabaka organizasyonlarını belirlemesini, milli takım sorumluluğu ile sınırlı kalmasını isterdim. Profesyonel futbolu, profesyonel kulüplerin oluşturacağı yapının yönetmesini isterdim" cevabını verdi.
BOŞ ÇERÇEVE HEYECANI!
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın dün önemli konukları vardı. Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen, Avcı'yı ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında çekilen bir fotoğraftaki boş çerçeve detayı ise dikkat çekti. Bordomavililerin şampiyon olduğu sezonlara ait fotoğrafların yer aldığı duvarda, bir çerçeve boş bırakıldı. İmza attığı gün "Trabzonspor'un ve benimTürk futbolundan alacağımızvar" açıklamasını yapan Avcı'nın bu hamlesi, taraftarlarca sosyal medyada "şampiyonluğaherkesten çok inanmış" olarak yorumlandı.
HAMSİK HAZIR BAKASETAS YOK Trabzonspor, yarın İstanbul'da Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Antrenmana ise Marek Hamsik damga vurdu. Slovakya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık yüzünden Gaziantep FK maçında oynayamayan ve perşembe günü ilk kez takımla çalışan tecrübeli oyuncu, dünkü idmanda hazır görüntüsü ile teknik heyetinde yüzünü güldürdü. Ağrıları devam eden Yunan yıldız Bakasetas ise takımla çalışmadı. 28 yaşındaki futbolcunun Karagümrük karşılaşmasında da riske edilmeyeceği öğrenildi.
İSTANBUL'DA FIRTINA KOPACAK!
Trabzonspor, Karagümrük maçı için bugün 16.30'da yeni havalimanına hareket edecek. Bordomavili takımı İstanbul'da kalabalık bir taraftar grubunun karşılaması bekleniyor. Sosyal medya üzerinden organize olan bordo-mavili taraftarlar, İstanbul'da yapacakları karşılamada takımlarına önemli bir destek vermeyi amaçlıyor.