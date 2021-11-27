Valentin Rosier, Beşiktaş taraftarından özür diledi! "Onlara hak veriyorum..."

Zor bir dönemden geçiyoruz ve bunun üstesinden gelemiyoruz. Geçen sezon yakaladığımız o şey neyse o bu sezon yok. Burada çözüm üretilebilir. Oyuncular, teknik heyet... Bu forma için daha fazlasını verebiliriz. Daha fazla gayret gösterebiliriz. Bu sonuçtan dolayı da özür diliyoruz.