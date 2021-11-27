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Giriş Tarihi: 27.11.2021 21:29 Son Güncelleme: 27.11.2021 21:38

Valentin Rosier, Beşiktaş taraftarından özür diledi! "Onlara hak veriyorum..."

Valentin Rosier, Beşiktaş taraftarından özür diledi! Onlara hak veriyorum...

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Giresunspor'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmadan ağır bir mağlubiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibine 4-0 kaybeden siyah-beyazlılarda taraftardan yoğun tepki geldi. Maç sonunda açıklama yapan Valentin Rosier, Beşiktaş taraftarından özür diledi.

Süper Lig'de bu sezon üst üste 4. mağlubiyetini alan Beşiktaş, 14. hafta karşılaşmasında Giresunspor'a 4-0 gibi bir ağır bir skorla yenildi. Karşılaşma boyunca tutuk bir oyun sergileyen siyah-beyazlılarda, Vodafone Park'ta yer alan taraftarlar, birçok kez futbolcuları ıslıkladı.

Maç oynandığı sırada taraftarla birkaç kez diyaloğa giren ve son düdüğün ardından da yine taraftarların yanına giderek özür dileyen Rosier, maçın ardından konuştu.

Sağ bek oyuncusu, beIN SPORTS'a yaptığı açıklamalarda taraftardan özür dileyerek, onları anladığını dile getirdi.

İşte Valentin Rosier'in açıklamaları:

Taraftarların kızgınlığını anlayabiliyorum. Çünkü kendi sahamızda maç kaybediyoruz. Bu forma için daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Bu tip mağlubiyetler gerçekten çok can acıtıyor. Lig zor ama iyi oynamıyoruz.

Bir taraftan şans da yanımızda değil. Bizi izlemeye gelen insanlar para veriyorlar, zaman harcıyorlar. Hatta bazen bilet bulacak para bulamıyorlar. Onların bu kızgınlıklarını ve hayal kırıklıklarını anlıyorum ve onlara hak veriyorum.

Zor bir dönemden geçiyoruz ve bunun üstesinden gelemiyoruz. Geçen sezon yakaladığımız o şey neyse o bu sezon yok. Burada çözüm üretilebilir. Oyuncular, teknik heyet... Bu forma için daha fazlasını verebiliriz. Daha fazla gayret gösterebiliriz. Bu sonuçtan dolayı da özür diliyoruz.

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Valentin Rosier, Beşiktaş taraftarından özür diledi! "Onlara hak veriyorum..."
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